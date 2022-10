“El colmo de la estupidez”: en Inglaterra le dan con todo a Luis Sinisterra por expulsión

Luis Sinisterra, la ‘joya’ que se destapó con la Selección Colombia en los amistosos, la pasa mal horas despúes de la inexplicable tarjeta roja que se ganó en el empate 0-0 frente al Aston Villa este domingo. El atacante vio la segunda amarilla a los 48 minutos, luego de interponerse en el cobro a riesgo del conjunto visitante.

Al ver la actuación del caucano, los jugadores del elenco ‘villano’ apretaron al árbitro para que lo amonestara y como consecuencia dejara a su equipo con uno menos por casi todo el segundo tiempo. Sinisterra intentó pedirle explicaciones al juez, pero ya era demasiado tarde y se tuvo que ir al vestuario mientras la afición le reclamaba por su irresponsabilidad.

A pesar de que Leeds no perdió, sí dejó ir puntos importantes de local que seguramente pesarán en esa lucha por ingresar a los puestos europeos. Es por eso que la prensa, plagada de exjugadores de renombre, le cayó encima al colombiano y no le perdonó su respuesta a la confianza ofrecida por el técnico Jesse Marsch.

¡Expulsado Sinisterra! El colombiano, por obtruir la salida en el tiro libre, se ganó la segunda amarilla y deja a Leeds con diez.



📺 Mirá la #Premier por #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/vJ7UCBjjPX — SportsCenter (@SC_ESPN) October 2, 2022

Roy Keane, exjugador del Manchester United, fue uno de los que se despachó contra Sinisterra por su expulsión. “Es el colmo de la estupidez”, calificó el irlandés que ahora hace el papel de comentarista para la cadena Sky Sports. “Volver a regalar algunas faltas tontas aquí, es simplemente torpe, no hay peligro allí. Hay un momento en el que hay que hacer una falta a alguien si se te escapa, pero ahí no hay peligro”, añadió.

“Los jugadores se quejan de que no hay fluidez en el juego y eso acá fue culpa de ellos. Él ya tenía amarilla. Es el colmo de la estupidez. He hecho cosas tontas en el campo de fútbol, pero esto no está a la altura de las cosas tontas que yo he hecho”, afirmó haciendo referencia al gran número de tajertas rojas que vio en su carrera por cuenta de su temperamento fuerte. “Luego todos se quejan, los aficionados se quejan, y luego él le pregunta al árbitro ‘¿Qué he hecho?’ Hombre ¡vete al túnel!”, sentenció Keane.

Alex Bruce, que pasó por Leeds entre 2010 y 2012, también se mostró incrédulo de lo que hizo el colombiano en el arranque del segundo tiempo ante el Aston Villa. “Fue ridículo y estoy seguro de que si Jesse Marsch hubiera estado en la línea de banda hubiera querido estrangular a Luis Sinisterra porque ha puesto a sus compañeros de equipo bajo presión”, dijo en un podcast de la BBC.

Luis Sinisterra fue inicialista con Leeds United. - Foto: Getty Images

Quizás el comentario menos hiriente en contra de Sinisterra vino del personaje que más debe importarle, su técnico, que aseguró haber tenido que lidiar con este tipo de situaciones varias veces. “La segunda amarilla creo que no es una jugada inteligente y mete en problemas a Luis y luego nos mete en problemas a nosotros”, dijo el Marsch ante la pregunta en rueda de prensa sobre la actitud del atacante, al que había elogiado a su regreso de la Selección Colombia.

A pesar del error, Marsch cree que Sinisterra tendrá tiempo de sobra para recomponer el camino y demostrar su talento en la Premier League. “Ahora me he convertido en un entrenador que entrena a muchos jugadores jóvenes y he entrenado a muchos jugadores jóvenes, muy, muy buenos y con mucho talento, y los he ayudado en sus vidas y en sus carreras”, dijo cuando le preguntaron sobre cómo manejar este tipo de situaciones en un vestuario con tanta juventud.

“Tienes que ser paciente y, a veces, comprender que van a cometer errores tontos y, en el proceso, ayudarlos a aprender de esos errores y ayudarlos a comprender que es parte del proceso y tratar de acelerar la curva de aprendizaje como tanto como sea posible”, añadió Marsch.