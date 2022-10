Bien en Colombia, mal con Leeds: tormentoso regreso de Luis Sinisterra a Premier

Leeds se enfrentó al Aston Villa en un duelo de mitad de tabla que terminó empate a cero, que parece más valioso para los locales, que jugaron con uno menos desde el minuto 48, por la expulsión de Sinisterra. El Aston Villa, que remató 19 veces durante el partido, lo intentó de todas las formas posibles sin premio. Este resultado deja duodécimos a los del Elland Road y decimocuartos a los villanos.

Lastimosamente, para el colombiano, que había tenido una destacada participación con la Selección Colombia en los más recientes amistosos, no fue el mejor regreso a la liga de Inglaterra. La buena noticia de su titularidad en el duelo se contrastó en el inicio del segundo tiempo cuando obstruyó el balón para el cobro de un rival y el juez central del compromiso decidió expulsarlo.

Aunque la acción no parecía lo suficientemente grave para darse su salida de manera anticipada del juego, el rigor con el que los ingleses hacen respetar la regla hizo que el cafetero se fuera del compromiso apenas en el inicio de la parte complementaria. Visiblemente asombrado por la decisión trató de conciliar con el juez central, pero este no prestó atención a sus argumentos y cada vez más seguro de lo que había decidido le pedía al extremo salir del campo, acción que hizo el colombiano al instante no sin antes mostrar caras largas por tan infortunado momento.

¡Expulsado Sinisterra! El colombiano, por obtruir la salida en el tiro libre, se ganó la segunda amarilla y deja a Leeds con diez.



📺 Mirá la #Premier por #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/vJ7UCBjjPX — SportsCenter (@SC_ESPN) October 2, 2022

Aplastante triunfo del City en el clásico

El Manchester City destrozó (6-3) este domingo al Manchester United en el derbi de la ciudad, con un hat-trick y dos asistencias del noruego Erling Haaland y otro triplete del inglés Phil Foden para liderar el ciclón citizen sobre los diablos rojos, siempre a remolque y que maquillaron el resultado con dos tantos en la recta final.

Los de Pep Guardiola no fallaron en el exigente derbi de Manchester, en el que se veían las caras con un United en racha y con la confianza por las nubes. Pero el rodillo citizen no tuvo compasión en el Etihad para vencer con autoridad y seguir la estela del Arsenal, líder con 21 puntos, uno por encima del City, que es segundo.

No tardaron los locales en demostrar la distancia abismal que hay entre los dos conjuntos de la actualidad, desenterrando las pesadillas de los diablos rojos, desdibujados desde el inicio. El 1-0 llegó en el minuto 8, tras una buena combinación de los pupilos de Guardiola que culminó Foden.

A partir de ahí, comenzó el monográfico del City, con un De Bruyne en modo asistente que demolió la defensa de Ten Hag a base de pases peligrosísimos. El 2-0, el primero de Haaland, fue de cabeza, rematando un saque de esquina ejecutado por el belga, que después enviaría un buen esférico al área para que el noruego la cazara y pusiera el 3-0 en el 37′. Foden pondría la puntilla a una primera parte colosal del City y para olvidar del United con el 4-0, cuatro minutos antes del descanso.

Ya en la segunda mitad, Antony recortó distancias, pero el partido ya estaba perdido, con un City algo más pausado, contemporizando, pero Haaland y Foden querían poner el broche de oro a su gran noche completando sus tripletes. En el 64′ el noruego, que alcanzó los 14 goles en ocho partidos, puso el 5-1, para después asistir al inglés y completar la goleada. Martial maquilló el desastre con un doblete en la recta final para un United que sale de los puestos europeos.

*Con información de Europa Press.