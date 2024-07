El desgarrador mensaje de Daniel Muñoz por dura situación que vive tras expulsión frente a Uruguay: “Me duele”

El mensaje de Muñoz

Daniel no escondió su tristeza por la difícil situación que atraviesa, publicó una foto en blanco y negro del momento justo en el que estaba abandonando el terreno de juego. El futbolista tricolor aprovechó también para destacar la gran tarea que hicieron sus compañeros, especialmente desde que se fue expulsado.

“Desde el primer minuto que disputé con esta camiseta me propuse dar la vida por estos colores, unos días salieron bien, otros no tan bien. Hoy justo fue un día de esos que me marcará para siempre”, señaló.