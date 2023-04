El desplante de Jorge Luis Pinto al ‘Bolillo’ Gómez en el Cali-Junior; se negó a saludarlo

Más allá del presente deportivo de cada equipo, el duelo entre el Cali y Junior por la fecha 16, tenía como gran atractivo el reencuentro entre dos experimentados técnicos, como Jorge Luis Pinto y Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez.

El duelo entre ambos estrategas pintaba en la Liga BetPlay como un gran duelo y más después de aquella recordada pelea cuando cada uno dirigía una selección de Centroamérica. En ese entonces, Pinto y Gómez por poco se van a las manos, luego que presuntamente el hoy DT del Cali le dijera algo ofensivo a su colega que desató su furia.

El encontronazo en que Pinto y Bolillo Gómez casi se van a las manos. - Foto: AFP

Con este antecedente, a ambos técnicos se les consultó por su reencuentro, a lo que ambos contestaron de manera contundente, echando más leña al fuego de cara al duelo de este jueves.

“Es más importante el Cali que Junior, que Pinto y que Bolillo; por lo tanto, de esa manera le contesto, pregúnteme del Cali. No me interesa nada de ‘Bolillo’. Sé quién es, lo conozco perfectamente y ojalá haya cambiado sus costumbres. Voy a estar con los ojos bien abiertos. Al perro no lo capan dos veces. Eso es todo”, dijo Jorge Luis Pinto a un periodista, luego de haber sido preguntado por la pelea que protagonizó con él años atrás en Panamá.

Fue en ese contexto que ‘Bolillo’, horas después, con más calma que Jorge Luis Pinto, respondió. Aseguró que no guarda nada contra él y que, ante sus palabras, optará por seguir la fórmula de Shakira en su canción Ciega, sordomuda.

“No oigo, ni veo ni entiendo nada, soy como Shakira. Si me saluda, lo saludo. Yo tengo aprecio y cariño por él. Yo no tengo resentimientos y lo admiro mucho. Yo lo voy a saludar, si no me saluda, bueno, ya. Pero tengo mucho cariño por él”, expuso ‘Bolillo’ Gómez.

Bolillo Gómez, director técnico del Junior de Barranquilla, y Jorge Luis Pinto, entrenador de Deportivo Cali. - Foto: Captura de pantalla Win Sports y Dimayor

El desplante de Pinto

Bajo este contexto, en la previa del encuentro por la fecha 16, al parecer, Pinto le habría negado el saludo a su colega. Así por lo menos lo reveló la periodista Lizzy Cardona, quien reveló detalles del reencuentro entre ambos.

“El profesor ‘Bolillo’ Gómez se acercó al banco de suplentes de Pinto y el profesor Pinto no le correspondió el saludo”, contó la comunicadora en la transmisión del duelo entre estos dos viejos conocidos.

Duelo decisivo

En lo deportivo, ambos equipos brindaron un espectáculo dentro de la cancha. Con la necesidad de sumar tres puntos, tanto azucareros, como tiburones salieron con una idea de juego totalmente ofensiva que dio frutos en los primeros minutos.

Recién corrido el minuto 2 de juego, el conjunto visitante abrió el marcador luego que Ómar Albornoz lograra impactar un esférico que venía desde sector derecho. Con suspenso, el balón cruzó la línea del arco y así sentenció el 1-0 parcial.

No obstante, Cali despertó rápidamente desde los doce pasos. Tras una polémica jugada que fue decretada como penal, el volante Kevin Velasco facturó e igualó las acciones.

➕⚽ ¡Se hace con el esférico el Junior de Barranquilla!



#LALIGAxWIN pic.twitter.com/eI8aiORVIK — Win Sports TV (@WinSportsTV) April 27, 2023

Las emociones no se detuvieron ahí, pues sobre el minuto 29 de juego, el delantero Luis Sandoval estiró la ventaja para el Junior luego de sacar un remate dentro del área que batió las manos del portero Kevin Dawson.

Cuando se pensaba que las acciones se irían a los camerinos a favor del Junior, el local volvió a pegar en el marcador por medio de Kevin Velasco, quien sacó un remate rasante de media distancia y el cual no pudo contener el portero Jefferson Martínez.

Ya para la segunda mitad, el Cali tomó ventaja en el rubro luego que Jefferson Días impactó un esférico dentro del área que dejó quieto a Martínez.