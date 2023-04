- Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

El DT de River Plate no se guarda nada y le baja la caña a Miguel Ángel Borja: “es obvio que no está del todo feliz”

Para nadie es un secreto que el fútbol argentino es uno de los más competitivos de Sudamérica y del planeta. En este territorio militan varias figuras del continente americano y cada partido que se juega se vive a una intensidad máxima, pues los hinchas de este país son de los más fervorosos a nivel general.

El fútbol de Argentina ha sido casa para una gran cantidad de jugadores colombianos a lo largo de la historia. Actualmente, en este país militan Diego Valoyes (Talleres de Córdoba), Sebastián Villa (Boca Juniors), Willer Ditta (Newell’s Old Boys), Johan Carbonero (Racing), Jaminton Campaz (Rosario Central), Rafael Pérez (San Lorenzo), Edwin Cardona (Racing), Frank Fabra (Boca Juniors), Baldomero Perlaza (Colón), Felipe Aguilar (Lanús), Miguel Ángel Borja, entre otros más.

Precisamente, sobre este último jugador se hará hincapié, dado que, en los últimos días, el entrenador de River Plate, Martín Demichelis, habló sobre la situación del mismo porque no ha tenido muchos minutos en el club de la banda cruzada.

El Director Técnico mencionó que el atacante colombiano no está del todo feliz porque es habitual suplente en River Plate. De igual manera, destacó que se debe seguir esforzando y que puede ser importante en su equipo.

“Los goleadores necesitan minutos y goles para alcanzar su máxima felicidad, es obvio y evidente que no está del todo feliz. Acá no hay secretos, se tiene que seguir esforzando y la recompensa va a llegar. Hoy (ante Newell’s por la jornada 12 del fútbol argentino) en un partido muy equilibrado nos costó tener cantidad de situaciones en el área”, afirmó sin tapujos Demichelis en entrevista con el medio de comunicación TyC Sports.

Aunque Miguel Ángel Borja no viene teniendo muchos minutos en River Plate, el cafetero deja el todo por el todo cada vez que tiene la oportunidad de jugar con su club. Los hinchas de la escuadra en cuestión esperan que Borja le brinde muchas alegrías a su equipo, dado que, costó alrededor de 8 millones de dólares.

“Miguel en el área es letal, tiene gran jerarquía y en el área no perdona. Hoy nos costó a nosotros acercarnos al área, cantidades de veces, a su hábitat. No tengo duda que Miguel, que es un gran chico, no va a dejar de entrenarse. Tanto él como Salomón y Lucas nos van a dar goles importantes”, concluyó el estratega que asume su primera experiencia como Director Técnico.

Resultados de la fecha 12 de la Liga Profesional Argentina

Defensa y Justicia 1-0 Instituto:

9′ ST Nicolás Fernández (DYJ).

Boca 0-1 Estudiantes:

39′ ST Mauro Boselli (EST).

Gimnasia 0-2 Belgrano:

34′ PT Pablo Vegetti (BEL).

7′ ST Pablo Vegetti (BEL).

Huracán 0-0 Argentinos Juniors.

Vélez 0-0 Barracas Central.

Unión 0-0 Tigre.

Independiente 1-1 Racing:

19′ PT Martín Cauteruccio (I).

38′ PT Matías Rojas (R).

Newell’s 0 - 1 River:

ST 50′ Pablo Solari (RIV).

Talleres 0 - 0 San Lorenzo.

Platense 0 - 0 Colón.

Sarmiento 1 - 0 Arsenal:

PT 13′ Gonzalo Bettini (SAR).

Banfield 1 - 0 Central Córdoba:

PT 29′ Juan Bizans -p- (BAN).

Atlético Tucumán 2 - 2 Rosario Central:

PT 6′ Bautista Kociubinski (ATT).

ST 10′ Carlos Quintana -p- (ROS).

ST 27′ Damián Martínez (ROS).

ST 45′ Joaquín Pereyra (ATT).

Godoy Cruz 4 - 4 Lanús: