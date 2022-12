El insólito motivo por el que una mujer se negó a recibir un viaje gratis para ver la final del Mundial en Qatar

Millones de personas a nivel mundial se encontraron buscando alternativas para poder viajar a Qatar con el objetivo de vivir de primera mano la cita deportiva más esperada. Sin embargo, a través de redes sociales y medios locales se ha viralizado la historia de una joven que a pesar de tener la oportunidad de trasladarse hasta el país medioriental, se negó.

Se trata de una joven periodista de Argentina, identificada en medios locales como Daniela von Simons, quien participó en un programa en el que logró salir victoriosa y ganó un viaje para ir a ver a su selección en el Mundial de Qatar. Sin embargo, para sorpresa de muchos, la mujer decidió quedarse con el dinero del premio que viajar hasta Doha.

“Era muy loco todo, es un país muy raro para estar sola. Nunca estuvo en mis planes ir a un lugar así y cuando me dieron a posibilidad de cambiar el premio lo acepté”, afirmó para el medio local Todo Noticias.

“Mi corazón me decía que viaje y mi cabeza me pedía que me quede acá... Por lo único que me arrepiento es por la ilusión de poder hacer una especie de cobertura desde allá y aprovechar el viaje desde ese lado, además del sueño de estar en el Mundial, obviamente”, continuó agregando la joven, recalcando que aunque sí habría querido tomar el viaje, al final se decidió por el dinero.

Al parecer, el motivo primordial por el que decidió no aceptar el viaje fue por el temor de trasladarse sola siendo mujer, ya que afirmó que si se le hubiera permitido viajar con su familia, entonces hubiera aceptado felizmente. “Ir sin ellos no era factible, no solo por el hecho de ser mujer, sino también por lo que significa una final con mi papá y mi hermano”, explicó.

🔴 Daniela von Simons, una jóven periodista deportiva que participó del programa de Guido Kaczka, el viaje a Qatar para ver la final del Mundial en la que se enfrentarán Argentina y Francia este domingo pero decidió rechazar el premio. https://t.co/DG2HtGQbOE#rosario3 pic.twitter.com/yjhx99qk4L — Rosario3.com (@Rosariotres) December 15, 2022

Argentino desató locura de hinchas en Qatar

La selección de Argentina está a un partido de poder alcanzar su tercer título en la Copa del Mundo, así como lo hizo en el campeonato que organizó este país en 1978 y cuando Diego Armando Maradona alzó el trofeo en México 86. Ahora, la esperanza de los argentinos está puesta en Lionel Messi, quien disputa su último Mundial.

Es por eso que Qatar 2022 será la última oportunidad para que el ‘10′ se quede con el único título que le hace falta de todos los que ha disputado como profesional desde que debutó en 2004 con la camiseta del Barcelona.

Después de derrotar a Croacia en la semifinal, la albiceleste puso la mira en la final del Mundial de Qatar 2022, y para conseguir el anhelado sueño, deberá vencer a Francia, que es la vigente campeona del mundo tras el título obtenido en Rusia 2018 con un joven Kylian Mbappé, que ahora con 23 años tiene la misma obsesión de hace cuatro años.

Al estar ad portas de ser campeones del mundo, los argentinos han decidido celebrar con fervor y disfrutar de la fiesta del fútbol, ya sea en Qatar las personas que viajaron o las que están en su país, hasta en otras ciudades del mundo se han unido para festejar y hacer notas su alegría.

Con esa felicidad que los embarga, este jueves se hizo viral un video en el que un hincha convierte el agua en vino. Cabe recordar que una de las restricciones en Qatar es beber alcohol en los estadios y sus alrededores, de hecho, es ilegal tomar en las calles o estar ebrio en público.

Pero eso no parece ser un problema para los aficionados, que se las han arreglado para celebrar por todo lo alto. En una entrevista con TyC Sports, el mago argentino conocido como Willy Magia les cumplió el deseo a varias personas al convertir una copa de agua en vino, algo que desató toda una locura.