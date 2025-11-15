Suscribirse

El irrisorio aumento de salario que Liverpool le rechazó a Luis Díaz antes de firmar con el Bayern Múnich

Antes de finalizar la temporada pasada, todo daba a indicar que Luis Díaz iba a seguir en Liverpool, con un aumento salarial incluido. Pasó todo lo contrario, debido a la solicitud que rechazaron en Anfield.

William Horacio Perilla Gamboa

15 de noviembre de 2025, 11:56 a. m.
Momento exacto en que Luis Díaz marca un golazo ante Unión Berlín / Mohamed Salah se lamenta en Liverpool.
Momento exacto en que Luis Díaz marca un golazo ante Unión Berlín / Mohamed Salah se lamenta en Liverpool por el mal arranque de temporada.

Huele a arrepentimiento en Liverpool luego de ver el gran nivel de Luis Díaz en el Bayern Múnich de Alemania. Una serie de malas decisiones tiene a los ‘Reds’ en el ojo de la polémica y mucha reflexión de por medio. Lucho ha dado golpes certeros a Anfield y cumple con todas las expectativas. El guajiro disfruta de un excelente nivel en el camino a la mitad de temporada en Europa.

Los números de Luis Díaz son claves en el Bayern Múnich, que lidera en ambos frentes. En la Bundesliga es líder y se encamina a dominar, mientras que en la Champions League comparte el liderato con el Arsenal, con cuatro victorias consecutivas y 12 puntos. Seguramente, el guajiro merecía un mejor salario, pues ganaba algo más de 3,3 millones de euros. Hubo una propuesta de por medio que inmediatamente fue rechazada.

Entre las dos competencias, Luis Díaz suma 17 partidos jugados (10 en Bundesliga, uno de Supercopa de Alemania, dos de DFB Pokal y cuatro de la Champions League), con 11 goles marcados y cuatro asistencias, yendo a marcar el mejor comienzo de temporada en su carrera deportiva.

Luis Díaz, figura del Bayern Múnich en la campaña 2025/2026
Luis Díaz, figura del Bayern Múnich en la campaña 2025/2026

El cambio de equipo le sentó muy bien a Luis Díaz y sus números son impecables y contrastan con lo que el Liverpool prefirió dejar ir y más bien mover las cuentas bancarias para traer al alemán Florian Wirtz, el francés Hugo Ekitike y el sueco Alexander Isak.

El salario que Liverpool le negó a Luis Díaz y le abrió el camino en Bayern Múnich

Según DSports, Luis Díaz propuso un aumento salarial de 10 millones de euros para quedarse en Anfield y a puertas del mercado de verano en Europa. El equipo inglés omitió los intereses de Lucho y optó por salir a la ventana de transferencias.

YouTube video player

Es decir, Liverpool prefirió negar casi siete millones de euros de aumento para Luis Díaz y gastar más de 200 M€ en Wirtz, Isak y Ekitike. Hasta el momento, la apuesta arriesgada de los ‘Reds’ se consumó y Lucho terminó ganando, pues pudo firmar un nuevo acuerdo de 14 M€ con el Bayern Múnich, para mantenerse en la élite del fútbol mundial. En estos momentos, el volante colombiano disfruta de un asombroso nivel, que también le sirve para impulsar a la Selección Colombia pensando en el Mundial 2026.

Luis Díaz celebra el golazo ante el Unión Berlín.
Luis Díaz celebra el golazo ante el Unión Berlín.

Por si fuera poco, Lucho calla mucho más a sus críticos en Liverpool tras el golazo que marcó en la décima fecha de la Bundesliga ante el Unión Berlín. Luis Díaz no dejó ir una pelota y se perfiló para un remate que le dio la vuelta al mundo. Liverpool, por su parte, sufre por la octava posición de la Premier League, esperando que sus refuerzos estrella aumenten su nivel.

