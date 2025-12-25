Se acerca el fin del año y se empieza a hacer el balance del 2025. Para Independiente Santa Fe, Junior y Atlético Nacional, se puede decir que cumplieron con lo trazado, pues cada uno fue campeón, logrando así sumar un trofeo más a su palmarés.

Si bien lo grupal es lo que predomina, también los aportes individuales son sumamente importantes. Plataformas de datos como Transfermarkt, se han puesto en la tarea de recopilar los números y sacaron un ‘ránking’ en el que está el top 10 de los jugadores con mayor influencia a lo largo del año.

Duelo de Atlético Nacional vs. Santa Fe en Liga BetPlay 2025-II Foto: Colprensa

Quien se lleva el primer lugar del escalafón es uno que genera ‘amores y odios’, pero es innegable el aporte futbolístico que le brinda a su club. Ninguno hace lo que este, ni en partidos jugados, ni tampoco en la suma de goles y asistencias.

Jugador más influyente del FPC en 2025

Alfredo Morelos: 64 partidos jugados - 35 Goles + asistencias

Dayro Moreno: 57 PJ - 30 G+A

Luciano Pons: 52 PJ - 29 G+A

Hugo Rodallega: 48 PJ - 28 G+A

Edwin Cardona: 57 PJ - 27 G+A

Brayan León: 48 PJ - 24 G+A

Francisco Fydriszewski: 52 PJ - 24 G+A

Jairo Molina: 41 PJ - 20 G+A

Fabián Sambueza: 47 PJ - 20 G+A

Santiago Mosquera: 52 PJ - 20 G+A

Alfredo el ‘Búfalo’ Morelos, justamente este es quien se lleva el primer lugar. Y es que no se puede ocultar que el ‘9′ de Nacional lo hace todo, o casi todo bien cuando entra al campo de juego.

De su incidencia parte mucho del éxito que tiene el conjunto verde, quien a pesar de no salir campeón de Liga, sí lo pudo hacer de Copa y por ello salvó la posibilidad de disputar fase previa de un torneo internacional como la Sudamericana.

¿Nacional se queda sin Morelos?

Por estos días, Atlético Nacional está pensativo por lo que será la permanencia de su goleador en la plantilla. Santos, de Brasil, sigue siendo dueño de sus derechos y exige algunas cuestiones en estos momentos, lo que pone en duda que permanezca en Colombia.

Según lo dio a conocer el periodista Julián Capera: “Con Santos la comunicación no está siendo tan fluida como quisiera Atlético Nacional para definir el tema y él tiene contrato hasta el 31 de diciembre, un año más de contrato”.

Alfredo Morelos, delantero y figura de Atlético Nacional. Foto: Colprensa

Al parecer, también hay deseo por parte del entrenador, para que Morelos sea dupla de ataque el año próximo junto a Neymar en el Peixe.

“Vojvoda quisiera que viniera, que se presentara, que entrenara con el equipo porque hace algunas semanas, algunos meses, parecía muy difícil que Morelos fuera a ser tenido en cuenta. No ha estado fácil conseguir un delantero para ellos. Quisieron a Gabigol, otros nombres de alto perfil y no ha sido sencillo”, extienden al respecto de la primera información.

“Hoy el entrenador quisiera que viniera, se presentara, poder verlo en algunos entrenamientos y tomar una decisión respecto a si quiere contar con él, que eso cambia también un poquito el panorama de Alfredo Morelos”, terminan diciendo.