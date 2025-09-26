El Maracaná deja el fútbol: este es el deporte que se jugará en el mítico estadio

La liga de futbol americano (NFL) anunció este viernes 26 de septiembre que celebrará un partido de la temporada regular de 2026 en el icónico estadio Maracaná de Río de Janeiro, Brasil.

El acuerdo entre la competición deportiva más poderosa de Estados Unidos y las autoridades de Río contempla la celebración de tres partidos de fase regular durante los próximos cinco años en la ciudad carioca.

La NFL, que se ha lanzado a una expansión internacional, ya ha celebrado dos juegos en São Paulo.

El último de ellos ocurrió el pasado viernes 5 de septiembre entre Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes y Travis Kelce junto con Los Ángeles Chargers, frente a 47.627 aficionados.

El partido terminó con una victoria para los de Los Ángeles por un marcador de 21 a 27 en lo que fue una de las sorpresas de la primera semana de la NFL.

“Construyendo sobre el éxito de los partidos en São Paulo, no podríamos estar más emocionados de jugar en una de las ciudades más icónicas del mundo: Río de Janeiro”, dijo el comisionado de la NFL, Roger Goodell, en un comunicado.

El estadio Maracaná también fue sede de la final de la Copa Libertadores 2023. | Foto: Getty Images

“Esperamos trabajar estrechamente con nuestros socios de la ciudad y el estado en Río, junto con el histórico estadio Maracaná, para profundizar nuestros vínculos con las decenas de millones de fanáticos en Brasil y en toda América del Sur”, afirmó el dirigente de la NFL, que estima tener unos 36 millones de aficionados en el gigante suramericano.

“Brasil es ahora el segundo mayor consumidor de futbol americano fuera de Estados Unidos, y miles de turistas y aficionados al deporte han soñado con experimentar este evento en el estadio más famoso del mundo”, dijo el gobernador del estadio de Rio de Janeiro, Cláudio Castro.

Maracaná, el mayor estadio de Brasil, con una capacidad de cerca de 74.000 espectadores, es una de las canchas de fútbol más icónicas del mundo y hogar de los equipos Flamengo y Fluminense.

Este estadio además ha sido en dos oportunidades la sede de la final de la Copa del Mundo de la FIFA, la primera ocasión fue en el Mundial de Brasil 1950. En el momento que sucedió el redorado ‘Maracanazo’, cuando el 16 de julio de aquel año, de manera sorpresiva, Uruguay levantó su segundo título de campeón mundial, ante una poderosa selección brasileña.

La segunda oportunidad fue en el icónico Mundial de Brasil 2014, en el cual Argentina y Alemania se enfrentaron por tercera vez en la final del torneo más importante de selecciones. El país europeo se proclamó por cuarta vez campeón del mundo y en segunda ocasión sobre Argentina, con un gol agónico de Mario Gotze.