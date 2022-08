El pedido de Carlos Antonio Vélez a Néstor Lorenzo para no llamar ‘estrellas’ en la Selección Colombia

La Selección Colombia, desde la oficialización en el cargo de entrenador a Néstor Lorenzo, ha iniciado un nuevo proceso que desde ya le permite empezar a soñar por un cupo en la próxima cita orbital. Objetivo que no se logró en el camino a Catar 2022, cortando una racha importante para la Tricolor quien venía de hacer presencia en Brasil 2014 y Rusia 2018.

Para lograr dicho objetivos, todo parece indicar que muchas formas deben cambiar y hay personas ligadas al fútbol que ya sugieren al argentino para que el proceso llegue a buen término. Carlos Antonio Vélez, siempre crítico de la Selección Colombia, le ha expuesto algunas opiniones que a su consideración puede tener en cuenta Lorenzo.

Durante su acostumbrada columna de Palabras Mayores de este martes 2 de agosto, inició diciendo: “Eso de que diez tienen que correr para que uno juegue… no, no y no. Tampoco el fútbol es una casa de beneficencia para recuperar lo irrecuperable”.

A su vez, hizo referencia a una frase emitida por Thomas Müller de la Selección de Alemania, en la que apunta a un trabajo colectivo, concepto al cual se adhiere Vélez y pide al argentino tomar nota: “En Alemania no creemos en las estrellas, nos enseñan desde niños a jugar en equipo y no a brillar solos. No verás a muchos alemanes con un balón de oro, pero sí puedes ver cuatro copas del mundo en nuestras vitrinas”.

Puntualizando sobre el trabajo del ahora entrenador de la Tricolor dijo: “Excelente lo de John Arias, don Lorenzo está mirando partidos del campeonato colombiano y eso me alegra... la verdad es que siempre los miró, él era el único que se movía”.

“Es para escoger, también es cierto que hay materia prima, muy buena afuera. No son estrellas, pero son buenos, utilizables”, complementó.

🔎 Jhon Arias (24 anos) entre os jogadores do @FluminenseFC no @Brasileirao 2022:



1º em assistências (4)

1º em grandes chances criadas (5)

1º em cruzamentos certos (17)

1º em acerto no drible (70%)

2º em gols (4)

2º em passes decisivos (23)

2º em Nota SofaScore (7.25)



🇨🇴💪 pic.twitter.com/dawysPTJlG — SofaScore Brazil (@SofaScoreBR) August 2, 2022

Añadiendo valor al trabajo de un jugador que recientemente estuvo en el radar del equipo nacional, dijo: “John Arias, chocoano, la está rompiendo en Fluminense. Ahora, si un zaguero o un volante la rompe en los equipos brasileños, uno dice: “vaya y venga”, pero si tú la rompes haciendo goles o jugando a la pelota, es otra cosa. En Flu está haciendo una campaña notable, aunque no es un goleador, sí un gran jugador”.

Néstor Lorenzo como técnico en propiedad espera conseguir varios objetivos como clasificar al Mundial de 2026, que organizarán en conjunto Canadá, Estados Unidos y México.

Aunque ya está trabajando en la consolidación de su proyecto deportivo, el trabajo de Néstor Lorenzo se empezará a ver cuando dé a conocer su primera convocatoria para su debut. El primer juego será un amistoso ante Guatemala, que está programado para el 24 de septiembre en Nueva Jersey, Estados Unidos.

Dos días después, el 27 del mismo mes, la Tricolor se enfrentará en Santa Clara, Estados Unidos, a la selección de México para cerrar la doble fecha Fifa.

Aunque el entrenador se encuentra cumpliendo con sus deberes, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) dio detalles sobre los próximos pasos del director técnico de la Tricolor.

Según Ramón Jesurún, en conversación con el programa Blog Deportivo de Blu Radio, el nuevo entrenador entregará la primera convocatoria “unos siete u ocho días antes” del partido ante Guatemala.

El argentino fue presentado de manera oficial el pasado 14 de junio. - Foto: NurPhoto via Getty Images

“Nosotros efectivamente tenemos ya partidos concretados, firmados. El técnico no ha dejado de trabajar, en la logística, ha viajado a ver partidos, ha conversado con técnicos de acá”, agregó sobre el inicio de los trabajos del argentino.

Además, reveló que Néstor Lorenzo “tiene previsto un viaje la otra semana a Europa”, donde hablará con algunos jugadores del combinado cafetero. “Es importante tocar las fibras, el lado humano y buscar el compromiso que siempre han tenido”.