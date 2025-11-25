El Pibe Valderrama le hizo anuncio público a jugador del Junior: “te voy a buscar”

En dicha zona también están Atlético Nacional, Independiente Medellín y América de Cali. A los últimos dos ya les arrebató puntos rumbo a ganarse el cupo a la final.

El ambiente en el conjunto barranquillero parece ser inmejorable; sus jugadores están en un buen momento y se permiten salir ante los medios de comunicación a tener algunas interacciones fuera de lo habitual.

Javier Báez tiene un par camisas del @PibeValderramaP y quier la firma del ídolo rojiblanco ✍🏻



Uno que estuvo en una dinámica con una cuenta creadora de contenido fue Javier Báez, paraguayo que viene teniendo continuidad gracias a la confianza que le ha dado el entrenador, Alfredo Arias.

Allí el defensor dejó ver su admiración por una gloria colombiana, así como también lo es del Junior de Barranquilla; Carlos ‘Pibe’ Valderrama.

En cierto momento de la conversación, Báez expresó que tenía “dos camisetas del Pibe porque las colecciono. Para mí sería un honor que me las pueda firmar”.

Después de ese mensaje público, a oídos del ‘Mono’ llegó ese deseo del jugador juniorista y, por medio de redes sociales, el exjugador contestó.

“Javi, cuando esté en Quilla te voy a buscar para firmarte las camisetas, un abrazo. Todo bien, todo bien”, le prometió Valderrama al actual jugador de Junior de Barranquilla.

En caso de darse esto durante las finales que se están jugando en el FPC, para el extranjero caería como una motivación más en busca de dar lo mejor de sí en las cuatro fechas que les restan rumbo a decidir su paso a la final de Liga en el Torneo Finalización.

Báez, del enojo a la alegría

Ese encuentro que tenga Báez con Valderrama le podría ayudar a dejar completamente atrás un altercado de días previos en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

A la salida del recinto deportivo, él y más jugadores fueron requeridos por la prensa. Allí el paraguayo recibió palabras que consideró ofensivas para su carrera deportiva. Sin dudarlo un instante respondió.

Javier Báez se incomodó en zona mixta por las palabras de un periodista en su contra. | Foto: Captura de pantalla: Toque Sports

“Yo no soy ningún ladrón, que el hecho que él tenga un micrófono no es que puede decir lo que quiera”, confrontó a pocos metros de los micrófonos y cámaras.

Sacando a la luz sus cifras en Junior negó todo lo que se pudo estar diciendo: “Primero, que no estoy para retirarme, gracias a Dios; y segundo, que voy 46 partidos”.

“Yo no soy ningún vende humo, porque ahí no me ven cada vez que hago un corte hacerle gestos a la tribuna o a mis compañeros”.

Haciendo valer su carrera profesional sacó un dato que lo avala: “Y tampoco juego por las arengas, tuve 32 entrenadores y jugué con 31″.