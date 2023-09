El platal que recibiría Linda Caicedo si se llega a ganar el Premio Puskás

El año 2023 para Linda Caicedo no ha parado de ser espectacular en su presente deportivo. La colombiana volvió a recibir este viernes un importante reconocimiento por parte de la Fifa tras su brillante actuación en el pasado Mundial Femenino que se desarrolló en Australia y Nueva Zelanda.

A las nominaciones de ser la candidata al Balón de Oro y al premio The Best, ahora se encuentra entre los once nominados al prestigioso Premio Puskas de la Fifa. El máximo organismo del fútbol mundial reveló la lista de los mejores goles de la temporada, y entre ellos figura el asombroso tanto de la colombiana contra Alemania en la Copa del Mundo Femenina.