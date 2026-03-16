El premio que le dieron al árbitro Rivera tras Boyacá Chicó vs. Millonarios y la discusión con Mackalister Silva

La jornada 11 de la Liga Betplay tuvo un picante partido en el estadio La Independencia de Tunja. Millonarios enfrentó al Boyacá Chicó en un partido marcado por goles, gradas azules, expulsiones y polémicas decisiones arbitrales que generaron controversia tanto en el club boyacense como en el embajador.

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Al final, Millonarios cayó 2-1 de forma sorpresiva y cuando más era el gran favorito a la victoria, con La Independencia pintado totalmente de azul. Por su parte, Boyacá Chicó sumó tres puntos clave para salir de la parte baja y dar la pelea en la zona del descenso. El juez central Héctor Rivera tuvo algunas complicaciones y se le vio discutiendo con Mackalister Silva.

El partido comenzó con intensidad y furia azul, pero el equipo local fue el que logró abrir el marcador al minuto 26; una jugada preparada tras un tiro de esquina terminó con el primer gol del compromiso. Arled Banguero reaccionó con rapidez para aprovechar el rebote y enviarlo al fondo de la red para el 1-0.

Mackalister Silva de Millonarios, árbitro Héctor Rivera y Jairo Molina del Chicó. Foto: Pantallazo Win Sports.

Cuando el primer tiempo parecía cerrarse con ese 1-0, llegó un nuevo golpe para Millonarios en el tiempo añadido. Al minuto 45+5, Yesus Cabrera envió un balón largo que fue controlado por Jairo Molina dentro del área. El delantero bajó el esférico con el pecho y sacó un potente remate que amplió la ventaja para los locales. Ya era crisis azul y las cosas se salieron de control. Andrés Llinás empató y Rivera tuvo un fuerte encontrón con Mackalister Silva para la tarjeta roja que lo saca del clásico contra Atlético Nacional.

Héctor Rivera programado para la fecha 12

Tras el complicado compromiso que terminó con 10 jugadores en Millonarios y Boyacá Chicó, Héctor Rivera sorprendió tras el veredicto de la Comisión Arbitral, que lo premió para la fecha 12 y reaparecerá en la ciudad de Medellín.

Se llama ‘premio’ debido a la dudosa participación que tuvo en la ciudad de Tunja, donde tuvo decisiones controversiales que colocaron contra las cuerdas, como por ejemplo lo que pasó con Silva y las discusiones que tuvo con otros futbolistas. El árbitro del departamento de Nariño se alista para hacerse cargo de un partido con otro club grande de por medio.

Por la fecha 12 de la Liga, Águilas Doradas será local en el estadio Cincuentenario de Medellín, debido a los arreglos que hacen en el Alberto Grisales de Rionegro. El club antioqueño recibirá la visita de América de Cali este 20 de marzo a partir de las 4:00 pm hora colombiana.