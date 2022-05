El PSG se unió a la lucha contra la homofobia y uno de sus jugadores habría incurrido en ella

Este fin de semana el PSG enfrentó al Montpellier de visita en la antepenúltima fecha de la Ligue 1 en Francia. El resultado favoreció al equipo parisino 4 goles por 0 en un gran partido de Lionel Messi que marcó doblete al minuto 6 y al 20. Las otras dos dianas fueron obra de Ángel Di María y Kylian Mbappé.

En el Stade de la Mosson, casa del Montpellier el PSG decidió unirse a la lucha contra la homofobia.

Lo hizo cambiando el color de los números en las camisetas de los jugadores por el arcoíris que representa a la comunidad LGTBI+.

“En el marco del Día Mundial contra la Homofobia, el 17 de mayo, la #Ligue1 se moviliza. Las camisetas parisinas retoman la bandera del arcoíris, símbolo de paz, diversidad y símbolo por excelencia del movimiento LGBT”, escribieron en sus redes sociales.

📍👀 Un coup d'œil dans le vestiaire parisien au Stade de la Mosson ! ⤵️#MHSCPSG pic.twitter.com/3uafzhmapY — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 14, 2022

Las máximas estrellas del club, incluidos Lionel Messi y Kylian Mbappé, lucieron la casaca modificada sin problema alguno.

Sin embargo, un irónico hecho fue reportado por la prensa francesa. Según los medios de ese país, Idrissa Gueye, mediocampista senegalés que suma más de mil minutos con el equipo y ha marcado tres goles esta temporada, no quiso unirse al gesto de clamor del París Saint-Germain y rechazó lucir la camiseta con los colores de la bandera LGTBI+. Así lo afirma la emisora gala France Info.

El hombre que nació en el año 1989 fue enviado a la tribuna por decisión propia. Le Parisien, dice entre sus páginas que su desvinculación de la causa se debe a “sus convicciones religiosas”. Mauricio Pochettino fue cuestionado sobre la ausencia de este jugador y simplemente argumentó motivos personales, dejando claro que no fue él quien lo apartó y que físicamente está en perfectas condiciones.

Al parecer no es la primera vez que el jugador no se une a causas como estas, pues en la temporada pasada, bajo el marco de la misma celebración, estuvo ausente de su equipo argumentando que padecía unos problemas estomacales y por eso no jugó contra el Reims.

La Federación Deportiva LGBTI+ se pronunció al respecto en voz de su presidente Eric Arassus, quien acusó al senegalés de homofobia, y pidió sanción ejemplar.

“Es un excelente jugador, pero la religión no debe cuestionarse en el deporte. Podemos decir que la homofobia es una realidad en el deporte. Todos sus compañeros apoyaron la causa y él es la única persona que no. Es importante que se sancione a Idrissa Gueye. Su club realmente necesita comprometerse con esto”, expresó.

Roxana Maracineanu, Ministra de Deportes, dijo que fue un hecho “lamentable” y que “no hay justificación alguna para ausentarse de un partido por estos motivos”.

El PSG no se pronuncia todavía de manera oficial.