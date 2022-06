El sablazo de Roberto Carlos a jugadores de la Selección Colombia | ¿Faltos de mentalidad?

Multicampeón en su carrera deportiva, ídolo del Real Madrid y gloria de la Selección de Brasil, son algunas de las características con las que se puede asociar al exlateral derecho Roberto Carlos con el fútbol mundial, una auténtica mirada del fútbol que tiene todo el potencial para hablar de manera precisa sobre la situación de cualquier equipo o selección en el mundo.

En esta oportunidad, su mirada se centró en la Selección Colombia para dar su opinión sobre lo sucedido en el camino a Catar 2022 donde no se logró el cupo, además de lo que considera él es el déficit más marcado para que la Tricolor no alcance los objetivos que desea, a pesar de tener jugadores de un altísimo nivel.

Los testimonios recogidos por La W Radio dejaron ver de manera clara su pensamiento sobre el equipo colombiano y otra selección de esta parte del mundo, a la que les adjudicó el mismo problema.

Roberto Carlos habló de la Selección Colombia: duras críticas - Foto: Getty Images - AP

“Yo siempre digo que Colombia y México son selecciones que tienen grandísimos jugadores y excelentes entrenadores, lo que falta de verdad es creérselo un poco más, hay que creer, hay que unirse cada vez más, porque el fútbol no se hace solo con uno o dos jugadores”, sentenció el recordado lateral de la Selección de Brasil.

Entre las líneas más importantes de sus intervenciones, aseguró que el mal del cuadro colombiano era la mentalidad y que en el momento que eso cambie, los resultados empezarían a verse: “Si mejoras esa mentalidad ganadora que tienen y crecen como equipo, seguro que dentro de poco verás; no digo que estén jugando mal, algo malo ha pasado que yo no he estado ahí para comentar”.

De manera sincera, declaró haber seguido el proceso de la Tricolor, resaltó los buenos momentos, pero también sacó a la luz uno de los grandes problemas en los momentos de crisis: “He visto partidos de Colombia, he visto grandes jugadores y grandísimas victorias, el problema es que si pierden partidos, automáticamente se buscan culpables. Es momento de unirse más, porque Colombia tiene una grandísima Selección y prepararse un poco mejor para el próximo Mundial”.

🇧🇷🇨🇴 Roberto Carlos: "Colombia tiene grandes jugadores, pero le falta creérselo"



🗣 El crack brasileño aseguró que la Selección debe mejorar su mentalidad y unirse más de cara al Mundial del 2026.https://t.co/vQYNAdKyYP — Mi Selección (@MiSeleccion_) June 17, 2022

Para complementar sus afirmaciones, no podía dejar de lado su opinión sobre el seleccionado de Brasil, que a menos de 200 días del Mundial de Catar 2022, se perfila como una de las grandes candidatas para adjudicarse el título.

“En el fútbol moderno no hay una selección que esté jugando mejor que la otra. Yo pienso que Brasil y Argentina en este momento son las selecciones que tienen un estilo y una idea de juego”. De manera sorpresiva, puso a Argentina al lado de Brasil, como sus grandes candidatas a vencer el dominio europeo de los últimos años.

Siendo consecuente con su rol de exjugador, no quiso poner en aprietos a los que hoy representan el país y quiso restar presión sobre la obligación de que la canarinha consiga el título a finales del presente año en la cita orbital: “Decir que es obligación es poner demasiada presión sobre los jugadores. Brasil ha hecho una grandísima Eliminatoria y tenemos grandísimos jugadores, yo espero que Brasil pueda ganar, porque ya es hora”.

Finalmente, mencionó el título mundial de Brasil en 2022. Sin compararlo, mostró lo que ha cambiado y lo que debe respetar el fútbol sudamericano si desea volver a lo más alto: “Hemos dejado el listón muy alto y no es fácil comparar la selección de mi época con la de los últimos años... Es muy fácil, antes los europeos imitaban a los sudamericanos a jugar al fútbol, cuando nosotros hemos pensado que tenemos que jugar como los europeos, ahí ha estado el problema, tenemos que mantener nuestra identidad”.