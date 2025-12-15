El tenso cara a cara de directivo e hincha de Nacional: video en pleno estadio que no se vio en TV

Atlético Nacional aún tiene la chance de ser campeón de algo en 2025. En próximos días se juega la final vuelta ante Independiente Medellín, contra el que empató 0-0 en el juego de ida disputado el pasado sábado.

Dicho día, el ambiente en el estadio Atanasio Girardot era inmejorable; con unas tribunas abarrotadas de público del verde, que alentaban a los jugadores para sacar algo de ventaja en el primer partido de la llave.

El título de la Copa BetPlay 2025 II se definirá en el próximo partido. | Foto: Atanasio Girardot - Fotógrafo: David Jaramillo.

Fue justo en la previa del compromiso que se vio una imagen, hasta ahora desconocida, por no haber salido en TV, donde un hincha increpó a Gustavo Fermani, director deportivo de Atlético Nacional.

Furia de hincha contra Fermani

En el video difundido por redes sociales, se escucha todo el reclamo de parte del aficionado, donde le reclama por los fichajes y la mala gestión de las incorporaciones para la nómina actual.

“Hey, Gustavo, trae buenos refuerzos para el otro año”, pide el hincha para el 2026.

“A vos te hablo. No has traído nada y este año ha sido un fracaso”, le responsabiliza a Fermani por no haber logrado Libertadores y Liga.

que ser tan cagón tenemos dentro del club pic.twitter.com/OFTQR5G4sK — de efe 🇳🇬 (@deefeverdolaga) December 14, 2025

“Sos uno de los responsables este año. Trajiste solo paquetes de refuerzos”, agrega a sus argumentos para decir que lo hecho por el directivo estuvo mal.

“Para qué trajiste a Batista. Tienes que traer buenos refuerzos”, le cuestiona de un nombre en especial que no cumple con las expectativas.

Y para terminar, ante gestos que hace Fermani de no escuchar, supuestamente, le lanza el último dardo: “Ahí sí te haces el sordo”.

A lo largo del reclamo, la manera en que Fermani contesta es la que da al hincha más motivos para seguir con su insistencia. El extranjero lo ve, levanta el pulgar y hace señas de ‘no escuchar’, al punto de casi que ignorarlo.

Modelo 2026 apunta a nombre top

Atlético Nacional ha despertado su interés por Santiago Arias, de Selección Colombia, y quien se ha zafado en días pasados de Bahía, de Brasil, club con el que tenía contrato.

Al estar libre, entra a la lista de posibilidades de un club como el verdolaga, uno de los pocos privilegiados de dinero que podría hacerse con las obligaciones económicas que un jugador así representa.

Según lo ha dado a conocer el periodista, Julián Capera, desde una de las partes ya se ha empezado a mover el tema para llegar a un buen puerto.

Santiago Arias está libre y con necesidad de minutos para ir al Mundial 2026. | Foto: Getty Images

“Uno de los nombres analizados, con el que ya hay una conversación, es Santiago Arias. No es para nada sencillo y una de las partes tendría que ajustarse mucho”, indicó.

“Puede que alguna de las partes empiece a ceder para encontrar un punto medio”, dice, dando esperanzas para que un nombre de ese talante llegue a Nacional en 2026.

Uno de los puntos a tener en cuenta es la Copa Mundo, a la que el lateral busca ir.