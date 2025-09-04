El último mensaje de James Rodríguez y Luis Díaz, a horas de jugar ante Bolivia: esto dijeron

El jugador número 12 ya hizo lo suyo. La hinchada de la Selección Colombia se hizo sentir en Barranquilla con un espectacular banderazo a las afueras del hotel de concentración.

James Rodríguez y Luis Díaz fueron la sensación entre los aficionados, aunque Dayro Moreno no se quedó atrás.

Lo cierto es que el combinado nacional se recargó con la energía de su gente y tiene todo listo para confirmar la clasificación al Mundial de 2026.

Este jueves, 4 de septiembre, enfrentarán a Bolivia en el Estadio Metropolitano. Una victoria le permitirá a Colombia sentenciar matemáticamente su tiquete a la Copa del Mundo del próximo año, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Palabras de James y Lucho

Durante el banderazo, James Rodríguez aprovechó para enviarle un mensaje de agradecimiento a toda la hinchada y hacerles una petición especial para el juego por la fecha 17 de las eliminatorias sudamericanas.

“Esto es una alegría grande. Yo creo que tenemos que hacer un buen partido y poder ganar”, apuntó el volante cucuteño en declaraciones para RCN.

James aseguró que cosas así ayudan a la armonía del grupo antes de un compromiso tan trascendental. “Es un apoyo grande. Tuve que ver toda esta gente y ver el apoyo que no están dando es un orgullo inmenso”, agregó.

“Un saludo a todos y que nos apoyen mucho”, sentenció el capitán de la Selección Colombia.

⚽🇨🇴 "Es una alegría grande, mañana tenemos que hacer un buen partido. Es un apoyo grande, ver toda esta gente es un orgullo inmenso", James Rodríguez.#CalientaLaNómina pic.twitter.com/bWEKD1JA8G — Win Sports (@WinSportsTV) September 4, 2025

Aunque James es el líder del vestuario, Luis Díaz posa como el gran referente de la Tricolor por su actualidad en Europa y el rótulo como máximo goleador de las eliminatorias.

Lucho también palpitó lo que será el partido en el Metropolitano. “Vamos a ver qué se puede hacer. Haremos un gran partido y, si Dios quiere, darle la alegría a la afición que siempre nos está apoyando”, afirmó.

“Siempre es bonito ver a la gente feliz. Ojalá podamos darles una alegría porque se lo merecen”, comentó el delantero del Bayern Múnich.

A pesar de la presión por el resultado, Luis Díaz contó cómo está el grupo de puertas para adentro. “Esta energía es fundamental. Estamos muy contentos y muy tranquilos porque vamos a hacer un gran papel”, aseguró.

Néstor Lorenzo, conmovido

El banderazo de los hinchas dejó sorprendido positivamente a Néstor Lorenzo, que confía en lograr la victoria contra los bolivianos y cumplir así el objetivo que se trazaron en conjunto con la dirigencia de la Federación Colombiana de Fútbol.

“Hermoso, una energía maravillosa de la gente. Les agradecemos con todo el corazón y esperamos responderles en la cancha”, dijo el estratega argentino.

Colombia marcha en la sexta posición de las eliminatorias y ahora mismo tendría cupo directo al Mundial, pero necesita confirmarlo de manera oficial ante la amenaza de Venezuela.

Néstor Lorenzo, DT de la Selección Colombia | Foto: AFP

Cabe recordar que esta edición entrega seis cupos directos y uno por repechaje, lo que amplia las oportunidades para el combinado nacional.