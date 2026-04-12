Ella es la primera mujer en dirigir a un equipo de futbol masculino en las cinco grandes ligas

El 1. FC Unión Berlín oficializó el nombramiento de Marie-Louise Eta como entrenadora del primer equipo masculino para las últimas cinco jornadas de la Bundesliga.

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Con esta decisión, el club de la capital alemana establece un hito en el fútbol internacional, pues Marie-Louise Eta se convierte en la primera mujer en dirigir a un equipo masculino profesional dentro de las denominadas ‘cinco grandes ligas de Europa’, grupo que integra a los campeonatos de Inglaterra, España, Italia, Francia y Alemania.

La llegada de la entrenadora se produce tras la destitución de Steffen Baumgart. La salida del técnico anterior fue motivada por una racha de resultados negativos, que culminó el pasado sábado 11 de abril con una derrota por 3 a 1 ante el FC Heidenheim 1846, equipo que ocupaba la última posición de la tabla.

Con este marcador, el Unión Berlín acumuló tres partidos consecutivos sin obtener una victoria, registrando cinco derrotas, un empate en sus presentaciones más recientes y una victoria en los últimos seis encuentros.

Cambios en la estructura técnica

Aunque el equipo se mantiene en la posición número 11 de la clasificación general y presenta un margen de seguridad frente a los puestos de descenso, la directiva optó por un cambio en la dirección técnica.

A través de un comunicado oficial, el club informó la salida del cuerpo técnico previo: “El entrenador principal, Steffen Baumgart, y los entrenadores asistentes Danilo de Souza y Kevin McKenna fueron destituidos este sábado”.

Horst Heldt, director general de la entidad, se pronunció sobre el movimiento en el banquillo: “Les agradecemos a los tres su trabajo, que nos aseguró la permanencia en la liga la temporada pasada y nos permitió obtener una buena cantidad de puntos en la primera mitad de esta temporada. ¡Les deseamos lo mejor, tanto en lo profesional como en lo personal!”.

El reto de las últimas cinco jornadas

La transición hacia el mando de Eta, quien se desempeñaba en las categorías juveniles sub-19 del club, fue inmediata. La institución comunicó que el equipo profesional afrontará la fase final de la temporada y la lucha por evitar complicaciones en la tabla bajo el liderazgo de la nueva entrenadora.

Por su parte, Marie-Louise Eta manifestó su postura frente al desafío que representa dirigir en la máxima categoría del fútbol alemán: “Estoy encantada de que el club me haya confiado esta tarea tan exigente. Una de las fortalezas del Union siempre ha sido aunar todos nuestros recursos en situaciones como esta. Y, por supuesto, estoy convencida de que conseguiremos los puntos cruciales con este equipo”, declaró la técnica en relación con el cierre del campeonato.