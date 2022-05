“Ella también es una guerrera”: Egan Bernal envía conmovedor mensaje en el primer día de quimios de su mamá

“El resultado me lo dieron el día que Egan viajaba. Él me acompañó donde la mastóloga y yo estaba con él cuando me dieron el resultado”, dijo a SEMANA Flor Gómez, mamá de Ega Bernal, después de revelar el pasado 11 de mayo que tenía cáncer de seno.

Lo hizo a través de un video público en redes sociales dispuesto a convertirse en ejemplo de todas aquellas mujeres que pasan por una situación similar.

“¡Hoy empieza una nueva etapa! Me detectaron cáncer de seno; les comparto esto porque sé que muchas veces vemos este tipo de situaciones lejanas y creemos que les pasa a los demás, pero no a nosotros.”, dijo en su Instagram oficial.

En entrevista exclusiva con SEMANA, Flor Gómez confesó cómo ha llevado su proceso desde el momento en el que recibió la noticia de su enfermedad.

“Yo venía presentando como una pepita ahí, algo como muy pequeñito, pero pues no le había puesto mucho cuidado. Sí había asistido muchas veces al médico a que me hicieran la mamografía, pero me decían que hasta que tuviera los 50 años”, dijo la mamá de Egan.

Uno de los momentos más bonitos que vivió fue el apoyo que le brindó su hijo.

“Me abrazó y me dijo, mamita, estamos acá, somos un equipo. Hemos salido de muchas y esta es otra más. Me brindó total apoyo y eso es lo que ha estado haciendo, muy preocupado, muy ahí conmigo siempre lo que necesite. Pendiente”, alentó el ciclista.

Flor Gómez había anticipado que su tratamiento lo haría en Colombia, porque confía en el talento médico colombiano.

“Mi tratamiento va a ser acá porque creo que hay muy buenos médicos. Ya me han hecho muchísimos exámenes, exámenes de sangre, de tórax, ecocardiogramas. Bueno, todos los exámenes habidos. Incluso me colocaron el catéter por el que me van a hacer las quimioterapias”, sentenció.

Desde Europa, donde se prepara para volver a competir a nivel élite, Egan confirmó que su mamá enfrentará el proceso más difícil del cáncer y en qué clínica lo hará.

“Mi mamá hoy inicia su primera quimioterapia en la Clínica El Country después de que le descubrieron cáncer de seno hace un tiempo. Ella también es una guerrera. Pero aprovecho para mandar de corazón un abrazo a todas las personas con esta enfermedad y enviarles toda mi fuerza”, describió en su Twitter oficial.

Mi Mamá hoy inicia su primera Quimioterapia en la clínica el country después de que le descubrieron Cáncer de Seno hace un tiempo. Ella también es una guerrera. Pero aprovecho para mandar de corazón un abrazo a todas las personas con esta enfermedad y enviarles toda mi fuerza. — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) May 20, 2022

Fue la misma Flor Gómez la que le pidió a su hijo no cambiar los planes de entrenamiento en el viejo continente. Por eso Egan continuó su plan de trabajo con el INEOS pensando porque no, regresar a las últimas carreras de la temporada.

De hecho, se le vio pedaleando en la vía San Remo y Cuneo, el recorrido de la etapa 13 del actual Giro de Italia, que tiene en total 157 kilómetros, con una exigencia especial como la subida al Colle di Nava (3ª) y que está diseñado para embaladores.

VeloNews, portal de ciclismo, reveló lo que dijo previo a su entrenamiento: “En mi cabeza sigo todavía lejos de participar o de ganar una carrera”, declaró Bernal.

Aunque su médico en Colombia afirmó que está curado, Egan fue claro en decir que no tiene una carrera definida para competir nuevamente. “No hay todavía una fecha concreta. Es difícil decir cuándo podré volver”, afirmó el pedalista del Ineos.