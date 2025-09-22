La prensa argentina destapó una tajante decisión que tomaría Marcelo Gallardo, técnico de River Plate, sobre Juan Fernando Quintero. Tiene que ver con el partido de vuelta, ante Palmeiras, en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025.

Parece que el muñeco Gallardo no quedó muy convencido con la actuación de Quintero ante Atlético Tucumán, el pasado sábado 9 de septiembre, por lo que JuanFer iría al banco de suplentes contra Palmeiras, en lo que significa el duelo más importante de la temporada millonaria hasta ahora.

Gallardo mandaría a Quintero al banco de suplentes, en la vuelta de Libertadores ante Palmeiras. | Foto: Getty Images via AFP

“El rendimiento de Facundo Colidio y Juan Fernando Quintero en la derrota del sábado generó interrogantes en el cuerpo técnico”, arrancó revelando TyC Sports.

Y añaden: “Si bien ambos apuntaban a ser titulares el próximo miércoles, sus actuaciones en el José Fierro hacen que estén en duda, aunque al haber sido de lo más destacados en la ida sería extraño que no vayan desde el arranque. El único confirmado en ataque es Maximiliano Salas”.

Como bien mencionan, la titularidad de Quintero era casi asegurada contra Palmeiras. Sin embargo, tras la caída de River Plate ante Atlético Tucumán (2-0), donde el colombiano arrancó de inicialista, disputó 62′ y no tuvo su mejor actuación, colocan a Ignacio Nacho Fernández como su posible reemplazo contra el cuadro brasileño.

La ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, entre River Plate y Palmeiras, acabó en triunfo 2-1 del Verdão en su visita al Monumental de Buenos Aires. Es decir, el elenco brasileño tiene una gran ventaja.

El día del primer partido, Quintero ingresó desde el banco y ayudó a cambiarle la cara a River Plate. De hecho, fue tendencia por una salvada, sobre el cierre, que cortó una oportunidad de gol clara para Palmeiras.

Juan Fernando Quintero, colombiano al servicio de River Plate. | Foto: Getty Images

“Una de las alternativas que se baraja es: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Enzo Pérez, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero o Ignacio Fernández; y Maximiliano Salas”, apunta TyC Sports como posible once titular de River.