En Inglaterra ya hablan del regreso de James Rodríguez al Everton

A poco más de un mes de disputar los que serían sus últimos partidos con el Al-Rayyan de Catar, el futuro de James Rodríguez vuelve a protagonizar las portadas del fútbol inglés, ante la latente posibilidad de plantear un regreso al Everton, aprovechando que ‘Rafa’ Benítez ya no es el entrenador.

James reiteró hace unos días que no le disgustaría volver al Goodison Park, pues recuerda especialmente el cariño de los hinchas durante la temporada que estuvo bajo las órdenes de Carlo Ancelotti.

A pesar de las lesiones, el 10 había dejado buenas impresiones y esperaba que la nueva campaña le diera la posibilidad de retomar el nivel que se le conoció con el Porto y el Real Madrid. No obstante, la salida del italiano cambió totalmente sus planes, al punto de aceptar una oferta desde Catar que a muchos de sus seguidores sorprendió negativamente.

James junto a Yerry Mina y Carlo Ancelotti en Finch Farm, sede deportiva del Everton - Foto: Everton FC via Getty Images

“Hasta cuándo en Catar. No sé, uno no sabe lo que va a pasar. Aunque sí me gustaría irme ya para otro lado”, dijo Rodríguez en una reciente transmisión de Twitch. “Volver a Europa, ¿por qué no? Tengo las condiciones, estoy cogiendo ritmo, esperar qué pasa”, completó.

En esa conversación con los fans, el colombiano confirmó que su deseo era continuar en Everton, pero tuvo que salir por culpa de Benítez. “Sí volvería al Everton. Es un club en el que me hubiera gustado estar más tiempo, con hinchas increíbles. Pero bueno, me topé con un técnico que no quería contar conmigo”, recordó.

“Yo quería estar ahí, lastimosamente son cosas de gustos y el técnico no quiso contar conmigo, es respetable. Hasta el último día me entregué al máximo, y ese es el recuerdo que quiero dejar en cada equipo”, concluyó.

Este sábado, en pleno directo, James coincidió con los respectivos juegos de Everton y Real Madrid, duelos que se disputaron a la misma hora. El volante cucuteño se decantó por ver el partido de los toffees, su último club en el Viejo Continente. Ante esto, los usuarios de la plataforma le preguntaron si volvería a jugar allí, a lo que James no tuvo titubeos para responder.

“Sería una posibilidad. Si ellos quieren, estaría abierto a eso. Yo no tuve ningún problema con nadie allá”, contestó el colombiano, abriendo la puerta a un posible regreso.

Estas declaraciones ya han tomado fuerza en los medios de Inglaterra, donde ven con buenos ojos los movimientos de Jorge Mendes para llevar a James de regreso a Europa. “Al Everton le vendría bien la chispa creativa de Rodríguez”, dice el diario The Sun, haciendo referencia a los pobres resultados que ha conseguido el equipo blue esta temporada, en la que marcha en la casilla 17 con 22 puntos, solo uno por encima del Burnley que está en zona de descenso.

Liverpool Echo, por su parte, recuerda que lo del colombiano “fue una venta que dividió a los hinchas, ya que los toffees pudieron ahorrar el salario de Rodríguez, aunque no había nadie más en el equipo con talento natural para compararse con el suyo”.

El medio de Merseyside admite que James está teniendo un buen rendimiento con el Al-Rayyan en la Qatar Stars League y eso amplia las opciones de volver a mirar hacia Europa en el próximo mercado de verano, para el que el Everton tendrá que estar preparado si es que logra continuar en la Premier, siendo uno de los únicos equipos que nunca han descendido.

La MLS y el Galatasaray de Turquía son otras de las opciones que han sonado para el 10, pero hasta ahora es muy prematuro pensar en una decisión tomada por el jugador y su representante.