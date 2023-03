🔴 EN VIVO Santa Fe vs. América: vibrante clásico de rojos en El Campín | Minuto a minuto

Este martes 14 de marzo, en Bogotá, se juega el que ha sido catalogado el cuarto clásico del país, en donde se enfrentan Independiente Santa Fe y América de Cali. Una rivalidad que ha sido marcada a lo largo de la historia por múltiples razones, pero que en la actualidad tiene realidades distintas para cada uno y lo hace aún más vibrante.

La disputa se llevará a cabo desde las 8:10 p. m. en el estadio Nemesio Camacho ‘El Campín’.

Minuto a minuto

Previa

Mientras América pelea por seguir en la parte alta de la tabla que temporalmente tiene Águilas Doradas, Santa Fe está en la obligación ante su gente de sumar tres puntos vitales que lo saquen de las penosas últimas casillas de la Liga Betplay 2023-I. Los dirigidos por Harold Rivera lograron hace unos días su clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, lo que les dio un aire para alivianar un presente que no venía siendo el más positivo en el ámbito local.

Sin embargo, el entrenador y el equipo en general no deja de estar en la cuerda floja. De 18 puntos que podría haber sumado apenas ha logrado 6, es junto a Junior de Barranquilla uno de los equipos históricos que no le ha encontrado la vuelta al mal arranque y con prontitud, sus aficionados le piden que recomponga el camino para que no se alejen los ocho clasificados que terminarán disputando las finales.

En cuanto a las ausencias de los capitalinos, sufren en la zona defensiva con las bajas de Kevin Mantilla y Marlos Torres. El primero tuvo un esguince de cuello del pie derecho, mientras que el otro se vio afectado por una contusión muscular de la cara externa en pierna derecha. Así las cosas, el entrenador de los cardenales deberá jugársela por recomponer su zaga defensiva con José Aja, Julián Millán y el canterano David Ramírez.

🎆 América, vos sos así... 😍



🌧️ Sin importar la lluvia, anoche nuestra hinchada armó el carnaval en la capital. 🎺🥁 pic.twitter.com/T8ZgMJAFVQ — América de Cali (@AmericadeCali) March 14, 2023

Santa Fe deberá priorizar su juego, no obstante, siente un alivio al saber que el español Iago Falque, será una importante baja del América para el partido de este martes. Al parecer, en uno de los últimos entrenamientos, el creativo sufrió una molestia muscular que hizo que estuviera en el departamento médico durante los últimos días. Finalmente, tanto el cuerpo técnico como el equipo médico, decidieron que Falque no viajara a Bogotá y se recupere plenamente para intentar que pueda estar en el siguiente partido.

Iago Falque, español que ilusiona a los americanos con su desempeño. - Foto: Dimayor

Fecha 9 - Liga BetPlay

Viernes, 17 de marzo

Deportivo Pereira vs. Atlético Nacional

Hora: 8:00 p. m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Televisión: WIN+

Sábado, 18 de marzo

Envigado FC vs. Boyacá Chicó

Hora: 2:00 p. m.

Estadio: Polideportivo Sur

Televisión: WIN/WIN+

La Equidad vs. Unión Magdalena

Hora: 4:10 p. m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Televisión: WIN/WIN+

Deportivo Pasto vs. Deportivo Cali

Hora: 6:20 p. m.

Estadio: Departamental Libertad

Televisión: WIN

Junior FC vs. Independiente Santa Fe

Hora: 8:30 p. m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: WIN+

Junior y Santa Fe jugaron para Millonarios en Liga BetPlay. - Foto: @JuniorClubSA

Domingo, 19 de marzo

América de Cali vs. Alianza Petrolera

Hora: 3:30 p. m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: WIN+

Millonarios FC vs. Águilas Doradas

Hora: 5:45 p. m.

Estadio: El Campín

Televisión: WIN+

Independiente Medellín vs. Jaguares FC

Hora: 8:00 p. m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: WIN+

Lunes, 20 de marzo

Atlético Bucaramanga vs. Deportes Tolima

Hora: 6:10 p. m.

Estadio: Alfonso López

Televisión: WIN+

Atlético Huila vs. Once Caldas DAF

Hora: 8:20 p. m.

Estadio: Guillermo Plazas Alcid

Televisión: WIN+