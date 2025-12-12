Millonarios progresivamente está logrando reforzar su nómina para 2026. Ya se confirmó a Carlos Darwin Quintero y Mateo García, y ahora están por cerrarse algunos nombres más desde otros clubes del FPC.

Uno que se decantó por el azul es Julián Angulo, quien militaba en Llaneros. Allí tenía la primera opción de seguir, pero decidió aceptar el ofrecimiento de los bogotanos para irse con estos en 2026.

NO ERA HUMO

El extremo JULIÁN ANGULO jugará en @MillosFCoficial, a préstamo desde @DIM_Oficial pic.twitter.com/rnKnJd2tUr — Mariano Olsen (@olsendeportes) December 12, 2025

Independiente Medellín está inmerso allí, pues es el club dueño de los derechos deportivos del jugador. Al conocer la propuesta de Millonarios, estos le dieron vía libre al jugador para que se fuese a donde quisiera en condición de préstamo.

Mariano Olsen, uno de los periodistas con mayor credibilidad en materia de fichajes, fue el que confirmó todo: “El extremo JULIÁN ANGULO jugará en Millonarios, a préstamo desde Medellín”.

Felipe Sierra, otro que también hace seguimiento a la bolsa de jugadores, dijo: “El jugador priorizó esa oferta ante otras de más clubes del FPC y de su continuidad en Llaneros. Va a préstamo con opción de compra”.

De esta forma solo restarían los exámenes y la firma, que estaría pactada a hacerse en los próximos días. Una vez esto quede completado, luego vendrá presentación, integración con el equipo e inicio de actividades.

El de 23 años vestirá, con la de Millonarios, su sexta camiseta en el rentado colombiano, después de haber pasado por Real Santander, Cúcuta Deportivo, Deportes Tolima y Llaneros en el último tiempo.

Por lo que se ha visto en campo, Angulo es un extremo con gran proyección, que justamente lo que se busca es que le dé volumen de ataque al Millonarios del profesor, Hernán Torres.

Llegan unos y otros se van

La salida de Juan Pablo Vargas de Millonarios es un hecho consumado. A través de un comunicado oficial, el club informó que el vínculo con el defensor no continuará de cara a la temporada 2026.

El zaguero costarricense arribó al equipo azul en 2020, tras un breve paso por Deportes Tolima, que representó su primera experiencia en el fútbol colombiano. Desde entonces, se consolidó como una pieza clave en el esquema bogotano, manteniendo una regularidad durante cinco años, en los que en cada temporada superó el promedio de 30 partidos disputados.

Juan Pablo Vargas luciendo la cinta de capitán con Millonarios | Foto: Colprensa

Su campaña con menor protagonismo fue la más reciente, en la que apenas jugó 15 encuentros, una disminución que ya anticipaba su salida en el corto plazo.

Vargas se despide de Millonarios con una imagen positiva entre la afición. Los tres títulos conseguidos durante su etapa en el club lo convierten en uno de los referentes de las últimas campañas del equipo embajador.

Con la salida del tico, cada vez queda más amplio el cupo de extranjeros que priorizaba tener el embajador para traer jugadores de afuera.