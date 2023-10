Enfrentamiento en el fútbol ecuatoriano: hinchas de Deportivo Quito y Dragones de San Francisco se fueron a los golpes

🔴 EN VIVO Santa Fe vs. Millonarios: Hugo Rodallega pone el descuento para el club rojo, el partido va 2 a 3 | Siga el minuto a minuto

Contexto: 🔴 EN VIVO Santa Fe vs. Millonarios: Hugo Rodallega pone el descuento para el club rojo, el partido va 2 a 3 | Siga el minuto a minuto

A través de un comunicado, Vallejo mencionó, “la parte más fea y amarga del trabajo de mis sueños. Ayer llegábamos al estadio Atahualpa con esa ilusión de jugar en un escenario con tanta historia, frente a un equipo que, sin dudarlo, es uno de los más representativos en el fútbol ecuatoriano. Las cosas iban bien, un partido fuerte, picante y complicado. Los cánticos del adversario no paraban y se sentía el folclor típico y hermoso del fútbol. Los minutos avanzaban y el local mostraba una participación poco destacada. Empezaron los insultos, las agresiones y las amenazas a los pocos sillas que asistirán a apoyar a la USFQ. En su mayoría eran niños, abuelos y padres de familia que iban a alentar a sus hijos y nietos”.

“Tal vez me dirán que esto es parte del fútbol y con algo de indignación lo aceptaré, es la realidad, es la normalización que se ha dado estos actos . Sin embargo, todo empeoró cuando un grupo de hinchas empezó a lanzar objetos y gritar cosas como: “aprendan a cruzar la calle para que no mueran como perros, que se mueran rápido, traigan a los buses para que les enseñen a jugar”. Sé y lo acepto que los insultos y chistes pesados de tono son parte del mal llamado hincha pero, ¿llegar a esto es necesario? ¿Vale la pena burlarse de la muerte de alguien para intentar picar el rival? ¿Es justo que los mismos dirigentes de los equipos tengan esta actitud y se les permita esto? Es la pura y más absurda decadencia de la humanidad”, relató.

“Es completamente necesario que todos sepan que no tengo nada en contra de ninguna de las dos instituciones ni el deportivo Quito ni de la policía nacional. No soy una persona que acostumbra escribir en redes sociales, sé que muy poco se ganará evidenciando esta problemática. Tal vez, ni siquiera la lean mucho de ustedes pero todo lo que pasó ayer es un claro ejemplo de la sociedad en la que estamos viviendo. Llena de odio, complejos y división, si no de ira y falta de empatía, haciendo burla de las desgracias ajenas. Siendo la responsabilidad como dirigente del fútbol ecuatoriano, de alzar mi voz de alguna manera y poner en evidencia de la peor decadencia nuestro país, de poner en evidencia la parte Fake cruel de lo que más amo, mi trabajo, el fútbol”, concluyó.