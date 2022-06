Enorme preocupación sobre Camila Osorio a pocos días de Wimbledon

El 2022 de los principales tenistas colombianos ha estado plagado de decepciones que no les han permitido despegar como se esperaba. Camila Osorio, principal representante del país en la rama femenina, lleva un par de semanas complicadas en el marco de la preparación final para el camino a Wimbledon, tercer grand slam del año.

Después de caer en segunda ronda de Roland Garros y finalizar de esa manera la temporada sobre polvo de ladrillo, la cucuteña se dirigió a suelo británico, donde ya tenía programados tres compromisos consecutivos sobre hierba. El primero de ellos era el WTA 250 de Nottingham, donde cayó ante la griega María Sákkari con parciales de 6-2 y 6-3, viéndose bastante errática en los golpes y sin posibilidades reales de pelear por el partido.

Dos días más tarde, en ese mismo complejo deportivo, quedaría eliminada en el torneo de dobles frente a las primeras preclasificadas, la brasileña Beatriz Haddad Maia y la china Zhang Shuai, con el mismo resultado que había sufrido en singles (6-2 y 6-3).

A pesar de la decepción por haber caído en los dos frentes, Osorio lo calificó como un tropiezo en el camino e intensificó su preparación para el siguiente reto, que sería en Birmingham el pasado lunes 13 de junio ante la local Harriet Dart, quien, sin despeinarse, eliminó a la raqueta colombiana con dos contundentes sets de 6-0 y 6-2. Las alarmas en ese punto ya estaban encendidas, aunque todavía quedaba una oportunidad más esta semana para encontrar buenas sensaciones y enfilar de la mejor manera el tramo final hacia la catedral del tenis.

Aparte del triplete de derrotas en sus primeras presentaciones del año sobre césped, Camila también tuvo que lidiar con la noticia del fallecimiento de su abuelo, el exjugador de la Selección Colombia Rolando ‘El Loco’ Serrano. La tenista publicó una foto en sus redes sociales dándole un abrazo a su abuelo con un corto mensaje: “descansa en paz”.

Tras una semana de intensos entrenamientos, Osorio regresó este lunes con la ilusión de revertir la crisis de resultados, pero desafortunadamente también se despidió con derrota en el debut ante la ucraniana Lesia Tsurenko. Aunque esta vez la colombiana lució más segura de sus golpes y protagonizó un juego bastante cerrado con su rival, cayó 7-5 en la primera manga y en la segunda se quedó muy cerca en el tie-break para un definitivo 7-6.

Cabe recordar que en principio debía enfrentar a la china Shuai Zhang, número 41 del mundo, en primera ronda, pero se retiró y por eso la organización tuvo que emparejarla con otra contrincante. En el papel Tsurenko parecía más accesible para los intereses de la colombiana, al estar fuera del ‘Top 100′ de la WTA, no obstante, fue un partido muy ajustado que se decidió por mínimos detalles, como la cantidad de dobles faltas de Osorio (5) y el número de puntos de quiebre que desaprovechó (6 de 17).

Ahora le restan unos días más de descanso y entrenamiento camino a la primera ronda de Wimbledon, para la cual todavía no tiene rival, pues el torneo aún se encuentra en periodo de clasificatorios. Afortunadamente las derrotas no han golpeado directamente en el ranking mundial, por lo que tiene el puesto asegurado en All England Club de Londres.

Clasificación de la WTA al lunes 20 de junio:

1. Iga Swiatek (POL) 8.631 puntos

2. Ana Kontaveit (EST) 4.511

3. Ons Jabeur (TUN) 4.340

4. Paula Badosa (ESP) 4.245

5. María Sakkari (GRE) 4.205

6. Aryna Sabalenka (BLR) 4.145

7. Karolina Pliskova (CZE) 3.777

8. Danielle Collins (USA) 3.255

9. Jessica Pegula (USA) 3.185

10. Garbiñe Muguruza (ESP) 2.961

11. Emma Raducano (GBR) 2.952

12. Coco Gauff (USA) 2.940

13. Daria Kasatkina (RUS) 2.685

14. Jelena Ostapenko (LAT) 2.596

15. Barbora Krejcikova (CZE) 2.592

16. Leylah Fernández (CAN) 2.590

17. Belinda Bencic (SUI) 2.585

18. Angelique Kerber (GER) 2.419

19. Simona Halep (ROU) 2.305

20. Victoria Azarenka (BLR) 2.146

...

29. Beatriz Haddad Maia (BRA) 1.640

40. Sara Sorribes (ESP) 1.276

52. Nuria Parrizas (ESP) 1.162

61. Camila Osorio (COL) 1.016