Una taza de café, la pista definitiva que dio el nuevo equipo del Cucho Hernández

Aún cuando la larga sequía goleadora evitó en gran parte la clasificación al Mundial de Catar 2022, el instinto de los atacantes colombianos es bien apetecido al rededor del mundo. Luis Fernando Muriel, por ejemplo, ha recibido llamadas interesantes en este mercado para dejar el Atalanta y buscar nuevos horizontes, al igual que sucede con Luis Sinisterra, Duván Zapata, Luis Javier Suárez e incluso el propio Falcao García, que ya está en la recta final de su carrera.

El mercado europeo promete traer grandes movimientos para los futbolistas colombianos en las próximas semanas, sin embargo, no es el único lugar donde el aroma a café es bien apetecido. La MLS, donde hoy disfrutan de la calidad de jugadores como Cristian Arango, Yimmi Chará, Santiago Moreno, entre otros, ha sido relacionado como un futuro destino para los jugadores de la Tricolor.

James Rodríguez, por ejemplo, fue recientemente acercado a la directiva del Inter de Miami, sin embargo, el deseo del 10 es regresar a Europa, aunque no descarta aceptar las propuestas desde Estados Unidos a largo plazo, pues para nadie es un secreto que James se la pasa bastante bien en la costa de la Florida y la cercanía con su hija Salomé jugaría un papel determinante en darle el ‘sí’ a la comitiva de David Beckham.

Que James no esté interesado en alistar maletas para la MLS este año, no quiere decir que otro colombiano no lo haga. Juan Camilo Hernández, actual delantero del Watford de Inglaterra, tiene negociaciones muy adelantadas para llegar a suelo norteamericano en este mercado de pases que coincide con la primera mitad de la temporada regular.

, a falta de afinar detalles en la negociación y acordar los términos económicos con el jugador pereirano. "Se están llevando a cabo negociaciones finales sobre los términos y la estructura de la transferencia, pero se sabe que será un movimiento permanente", es decir, que quedará oficialmente desvinculado del club inglés.

Esta versión fue reforzada por el periodista italiano Fabrizio Romano, quién se animó a decir que entre clubes todo estaba hecho y era apenas cuestión de tiempo para que el Cucho viajara a suelo estadounidense para unirse a su nueva escuadra. Los términos de la venta se conocerán más adelante, sin embargo, la oferta que aceptaron en Watford rondaría los 10 millones de dólares, cifra récord para el conjunto con sede en el estado de Ohio.

Hasta ahora Columbus no ha hecho un anuncio oficial al respecto, pero este lunes dejó caer una pista prácticamente definitiva para crear expectativa en sus hinchas. “Good morning (Buenos días)”, publicó el equipo norteamericano junto a un emoji de una taza de café que se complementa con el detalle del corto video de 6 segundos.

El material multimedia inicia con un pocillo oficial del equipo sobre una cafetera. Segundos después aparece una mano, la del presidente Tim Bezbatchenko, que toma un sorbo de café y mira a la cámara haciendo un guiño, como prometiendo que se viene el anuncio que su afición tanto lleva esperando.

En los comentarios ya saben lo que se está tramando en las oficinas del Crew, por eso repiten constantemente la frase “announce Cucho Hernández (anuncia al Cucho Hernández)”, el flamante refuerzo desde la Premier League que está en camino a concretar una nueva experiencia en el fútbol del exterior. Aparte de Pereira y América en Colombia, Hernández ya ha vestido la camiseta del Huesca y el Mallorca en España.