Entre risas, Miguel Borja habló de lo sucedido con Teo Gutiérrez

Sin duda alguna, la escena que se robó las miradas en la fecha 15 del fútbol colombiano fue el cruce entre Miguel Ángel Borja, delantero del Junior, y Teófilo Gutiérrez, jugador del Deportivo Cali.

El 9 del Junior aparentemente le dijo a Teo algo que no le gustó, a lo que el delantero en su camino a salir no se guardó nada y le respondió a Borja: “Te cagaste en la Eliminatoria, malparido, cagón”, frase que quedó grabada en la transmisión oficial del juego válido por la fecha 15.

Teo cuestionó la actuación de Miguel Borja en la Eliminatoria a Catar 2022, donde la Selección Colombia quedó eliminada en la última fecha.

Cabe anotar que el delantero atlanticense no fue convocado por Reinaldo Rueda para este camino rumbo a la cita orbital, pese a ser campeón con Cali y ser una de las figuras más destacadas del torneo.

Por su parte, Borja terminó la Eliminatoria siendo el goleador de Colombia con cuatro goles, el último de ellos ante Bolivia por la fecha 17.

Ahora bien, dos días después de la polémica, Borja rompió el silencio y contó lo sucedido dentro del terreno de juego con Gutiérrez. “Son cosas que pasan dentro del campo, todos sabemos que dentro del campo se dicen muchas cosas para desconcentrar al rival y más a un jugador como Teo que tiene calidad, de una u otra forma hay que desconcentrarlo para que no marque la diferencia”, dijo el delantero.

“Son cosas que pasan y eso es normal (...) Todos sabemos la calidad que tiene y eso ya quedó dentro de la cancha”, dijo el goleador del Junior entre risas.

Teófilo también volvió a hablar después de la jugada. En su cuenta de Instagram, la figura del Cali posteó una foto con Borja en Junior manifestando que son colegas y que su lío quedó en la calentura del juego.

Respuesta tajante a los que cuestionan su nivel

Borja ha sido blanco de críticas en los últimos días por su falta de aporte defensiva en Junior. En el juego ante Unión de Santa Fe por Copa Sudamericana, el atacante incluso fue señalado como culpable del gol del equipo argentino.

Ante esto, Borja contestó de manera contundente y tajante. “Trato de dar lo mejor en lo que me toca, que es estar cerca del área, aportar a la hora de generar las ocasiones de gol, es mi trabajo, vine a Junior a eso. Me deben medir por eso. A veces nos preocupamos más de cuánto corre el jugador, que si debe correr o marcar, y yo vine aquí fue a hacer goles, no a que me midan por kilómetros o cuántas pelotas tengo que recuperar”, dijo.

“Hay detalles que uno debe mejorar en cada partido, lo hablo con el profe (Cruz), hay que estar tranquilos para definir. A veces no hago algún desgaste porque hay compañeros que lo pueden hacer por mí, ellos me lo dicen que me concentre a la hora de marcar y que ellos están ahí para correr por mí. Hay cosas que no se entienden, los que narran el partido, los de DirecTV dicen muchas veces que Borja... pero si no saben, no están acá adentro... si ese mensaje se lo llevan al hincha. En Nacional me decía Macnelly ‘no te salgas del área’ y a los demás que si me salía no me la pasaran”, agregó.

Por lo pronto, Junior se alista para afrontar su próximo reto de Copa Sudamericana que se llevará a cabo el próximo miércoles 13 de abril ante Fluminense.