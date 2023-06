Equipo del fútbol argentino “se burló” de la condena en contra de Sebastián Villa

El polémico caso del jugador colombiano Sebastián Villa y la denuncia de violencia de género interpuesta por su expareja llegó al final este viernes, tres años después del día en que la denunciante, Daniela Cortés, sacó a la luz registros en foto y video de las presuntas agresiones físicas y psicológicas realizadas por el atacante de Boca Juniors.

La jueza Claudia Dávalos escuchó durante semanas los testimonios de ambas partes y a partir de los resultados de la investigación dio lectura a la sentencia en el Tribunal de Lomas de Zamora, hasta donde llegó una decena de periodistas para cubrir la noticia del día en el fútbol argentino.

Villa no tendrá que ir a la cárcel, pero estará bajo supervisión de las autoridades argentinas. - Foto: REUTERS

“Condenar a Sebastián Villa Cano a la pena de dos años y un mes de prisión por haber resultado autor penalmente responsable de amenazas coactivas en concurso real con lesiones leves calificadas en contexto de violencia de género”, fue el fallo de la jueza.

Inmediatamente se conoció el fallo, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar, miles de usuarios, tanto en Colombia como en Argentina, celebraron la decisión. Pero no fueron solo los usuarios los que se refirieron el tema, Arsenal de Sarandí, equipo del fútbol argentino, usó sus redes sociales para referirse al tema indirectamente de una forma que a muchos no les gustó.

Los hechos por los que acusan a Sebastián VIlla sucedieron en abril del año 2020 - Foto: Getty Images

“Preso de tu ilusión vas a bailar… A bailar... bailar… ¡Buen comienzo de fin de semana!”, escribió Arsenal de Sarandí en su cuenta oficial de Twitter, con una foto del partido que le ganó el equipo este jueves a Boca Juniors con un marcador de 1 a 0 y donde Sebastián Villa jugó los 90 minutos del partido.

Preso de tu ilusión vas a bailar

A bailar, bailar...🎶🕺



¡Buen comienzo de fin de semana! ❤️🇨🇩 pic.twitter.com/3gmEPt8Vqj — Arsenal Fútbol Club (@ArsenalOficial) June 2, 2023

Si bien el trino del equipo del fútbol argentino no menciona al futbolista colombiano y hace referencia a una canción de rock de una banda argentina llamada “Los Redondos” en una canción llamada “Ángel de tu Soledad”. La indirecta fue entendida por muchos usuarios en Twitter que felicitaron a Arsenal por pronunciarse en contra del jugador de Boca Juniors. No obstante, hubo varios hinchas del ‘xeneixe’ que le reclamaron a Arsenal por burlarse de un tema tan delicado para Sebastián Villa y su familia.

A pesar de haber sido declarado culpable, Villa no irá a la cárcel al ser un delito menor a los cuatro años de prisión. La jueza determinó que tendrá que “fijar residencia y someterse al cuidado de un patronato en forma bimestral”, además de “abstenerse de mantener cualquier tipo de contacto con la damnificada y abstenerse de usar estupefacientes y abusar de bebidas alcohólicas”.

Sebastián Villa estuvo cerca de 15 minutos en la corte. - Foto: AFP

El Tribunal ordenó al colombiano someterse “a un tratamiento psicosocial y la participación en talleres a fines de abordar su problemática, teniendo en cuenta los principios rectores sobre los que se rige la ley nacional”.

Después de escuchar el veredicto, Villa salió en silencio y no emitió declaraciones a la prensa que lo esperaba fuera del juzgado. Para la defensa del colombiano fue una derrota, pues en la última audiencia habían pedido la absolución de los cargos por falta de pruebas, algo que la jueza no consideró en ningún momento.