Escalofriante: Carlos Queiroz culpó a la FCF por la muerte de preparador de arqueros

El portugués aseguró que su cuerpo técnico en dicho momento no recibió el respaldo de la Federación.

En charla con el diario Marca, el exentrenador de la Selección Colombia Carlos Queiroz rompió el silencio para hablar de su salida de la Tricolor, la cual, según miembros de la FCF, fue por renuncia voluntaria del luso y no por un supuesto ‘cajón’ que hicieron internamente.

El entrenador que hoy dirige la Selección de Egipto no aguantó más y arremetió contra el vicepresidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Álvaro González Alzate, desmintiendo las declaraciones que había hecho el directivo en días anteriores.

“Mi salida de la Selección Colombia o ‘cajón’ fue, como es bien sabido, el resultado de un trabajo fino realizado por el propio González Alzate, figura con un vasto y reconocido currículum, que trabaja detrás de bambalinas en el Fútbol Colombiano, que aprovecha el poder y los votos, que ejerce presión, inclusive sobre sus pares, para alcanzar sus intereses personales”, aseguró el director técnico (DT).

El técnico portugués salió de Colombia tras las derrotas con Uruguay y Ecuador. - Foto: Getty Images

No obstante, el luso no se detuvo ahí y responsabilizó a la FCF de la muerte del que fue su entrenador de arqueros Des McAleenan. Queiroz aseguró que el trato de la Federación no fue el mejor con su cuerpo técnico durante la época más fuerte de la covid 19.

“Todas las personas directamente relacionadas a la Selección en el día a día pueden dar fe de que todo el cuerpo técnico y jugadores, dentro y fuera de la cancha, siempre trabajaron con total dedicación y profesionalismo, aun cuando las condiciones de salud y seguridad sanitaria no eran las más adecuadas, exponiéndose al riesgo que la covid generaba”, aseguró.

Seguido a esto, el portugués fue contundente al acusar a la FCF, dado que, durante el contagio de su preparador de arqueros, este hombre no fue respaldado ni atendido como se merecía por los dirigentes. “A tal punto que un miembro del staff, en pleno ejercicio de sus funciones, contrajo covid, quedando aislado en un cuarto de hotel de Bogotá y sin apoyo, mientras el resto del staff salía hacia Barranquilla para cumplir los compromisos del mes de noviembre (2020)”, contó.

Queiroz narró los momentos de depresión que tuvo McAleenan, que posteriormente lo llevaron al suicidio. “Al regresar a Bogotá nos encontramos con una persona en un estado de depresión importante, sumando a esto la decisión de la Federación de echar al cuerpo técnico, empeoraron la situación, llevando Des McAleenan a terminar con su vida”.

“Mientras viva, también mantendré vivo el recuerdo de Des McAleenan. Y todos los que de alguna manera lo apoyaron, o no lo hicieron, tendrán que lidiar con su propia conciencia”, agregó y concluyó.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección?

Las clasificatorias a la cita orbital regresarán a finales de marzo de este año con los partidos correspondientes a la decimoséptima y decimoctava fecha. La hora pactada para los restantes juegos será las 6:30 p. m. (hora de Colombia).

A continuación, la información detallada de los encuentros.

Colombia vs. Bolivia

Día: jueves 24 de marzo

Hora: 18:30 (local)

Estadio: Metropolitano

Ciudad: Barranquilla

Venezuela vs. Colombia

Día: martes 29 de marzo

Hora: 19:30 (local)

Estadio: Cachamay

Ciudad: Guayana.