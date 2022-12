España vs. Japón: canal y hora ver el duelo por el Grupo E del Mundial Qatar 2022

Este jueves 1 de diciembre se jugará la última fecha del grupo E, en el que tanto España, Alemania, Japón y Costa Rica se encuentran con vida. Por lo que serán dos partidos que podrán definir el futuro de dos selecciones candidatas a levantar la Copa del Mundo en Qatar 2022.

A la tercera fecha llega España como primera, con cuatro puntos, Japón segunda con tres puntos, Costa Rica tercera con los mismos puntos que los japoneses y Alemania última, con apenas un punto producto del empate en la fecha anterior ante el seleccionado español.

Por este motivo, el encuentro entre España y Japón definirá en gran parte la suerte de las cuatro selecciones del grupo E. Ya que además de la suerte de españoles y asiáticos, el resultado de este partido podría dejar a un candidato como Alemania eliminado de la copa del mundo, tal y como pasó hace cuatro años en el mundial de Rusia.

A España le bastará con ganar o empatar para confirmar su puesto entre los 16 mejores equipos del campeonato del mundo. Por su parte Japón, necesitará sí o sí obtener los tres puntos para no depender de nadie. En caso de empatar, tendrá que estar pendiente de que no haya ganador entre Alemania y Costa Rica, y en caso de que ganen los europeos, que no sea goleando al equipo centroamericano.

El partido entre españoles y japoneses se jugará este jueves 1 de diciembre a las 2:00 de la tarde, hora de Colombia, y podrá verse en vivo por las señales de Directv, Caracol Televisión y el Canal RCN. De manera simultánea, en otro estadio, estarán jugando Alemania y Costa Rica.

Francia y Argentina, la final anticipada que no se dio en los octavos de final

Las selecciones de Francia, actual campeona del mundo, y de Argentina, no se cruzarán en la ronda de octavos de final del Mundial de Qatar, como sucedió hace cuatro años en Rusia, y se medirán respectivamente a Polonia y Australia.

La Albiceleste necesitaba ganarle al combinado polaco para ser primera del Grupo C y evitar así a los dirigidos por Didier Deschamps (Francia), que ya tenían su primer puesto del Grupo D asegurado y solo esperaban al rival.

Finalmente fue la selección de Polonia la que se clasificó segunda, pese a caer ante la bicampeona del mundo y porque a México le faltó un gol.

El duelo entre franceses y polacos será el domingo 4 de diciembre a las 10:00 a. m. (hora colombiana) en el estadio Al Thumana.

Por su parte, el equipo que entrena Lionel Scaloni tendrá un cruce teóricamente accesible para estar en los cuartos de final ante Australia, que se clasificó por segunda vez en su historia para los octavos de final gracias a su victoria por 0-1 ante Dinamarca. El choque será el sábado 3 a las 2:00 p. m. (hora colombiana) en el estadio Ahmad Bin Ali.

Este miércoles 30 de noviembre, la selección de Argentina dejó las dudas en el pasado y logró confirmar su clasificación a los octavos de final y su primer lugar en el grupo, lo que le permite a la Albiceleste enfrentarse con la selección que terminó segunda en el grupo D, es decir, con la sorprendente Australia.

Luego de la trabajada clasificación a octavos de final, donde se medirá a Australia, después de ganar 2-0 a Polonia este miércoles en Doha, el capitán de Argentina, Lionel Messi, advirtió: “Ahora empieza otro mundial”.