Esta es la grave situación de Sergio Ramos en el PSG ¿Se va o se queda?

El jugador español Sergio Ramos tendría los días contados en el PSG de Francia y, al parecer, sería por dos temas puntuales.

Medios deportivos internacionales aseguran que el conjunto francés donde también juegan Messi y Neymar, tendría problemas para regatear al Fair Play financiero, algo que apresuraría la salida de Ramos.

Además de lo anterior, la salida de Ramos también se podría dar, dado que contaría con una millonaria oferta desde Arabia Saudí, puntualmente del conjunto Al Hilal, que le habría ofrecido al español 30 millones netos por año, cifra a la que no podría ni acercarse el PSG, según informó el diario AS.

Y no solo sería la salida de Ramos del PSG. Afirman que el Real Madrid tendría todo listo para llevarse en 2024 a otra de las figuras del equipo francés; se trata de Kylian Mbappé.

Sergio Ramos es una referente del fútbol español. - Foto: Instagram @sergioramos

De acuerdo con François Gallardo, extertuliano de El Chiringuito y experto en el mercado de fichajes, todo estaría listo para que el jugador francés finalmente llegue al Real Madrid, exactamente para el mercado de 2024, a pesar de que Mbappé tiene contrato con el Paris Saint-Germain en ese año.

Aseguran que Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, ya tendría en mente el contrato que quiere ofrecerle al jugador francés, quien ahora es capitán de su selección.

“Sería un contrato de cinco años más dos opcionales o de seis más uno. Su salario no será ni mucho menos el del PSG por tema de Fair Play Financiero y por la política del club. Será incluso por menos de la mitad, pero lo ganará, por otro lado, por tema de patrocinios y publicidad”, dijo Gallardo.

En cuanto el salario, todo parece indicar que Mbappé obtendría cerca de 15 millones de euros por temporada en el Real Madrid.

Mbappé se perfila como uno de los mejores jugadores del mundo. - Foto: REUTERS

“Dudé de si hice lo correcto”

Durante el verano de 2021, los seguidores del Real Madrid se sorprendieron tras el anuncio de su capitán Sergio Ramos de abandonar la escuadra española para continuar su carrera en el PSG de Francia, al lado de figuras como Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar.

Transcurrido un tiempo, Ramos concedió en días pasados una entrevista a la UEFA en la previa del encuentro de octavos de Champions entre el PSG y el Bayern, donde el jugador se refirió a su repentina salida del conjunto español.

“Evidentemente, dejar el Real Madrid fue un cambio muy grande. Mi objetivo siempre es seguir ganando. Gané mucho con el Real Madrid, pero pensé que era una buena oportunidad para cambiar de aires. Todo fue muy difícil al principio. Tienes que encontrar un hogar y sentar cabeza, sobre todo cuando vienes con una familia, con cuatro hijos. El proceso fue un poco difícil al principio, pero todo salió bien”, dijo el jugador español.

Sergio Ramos renunció a la selección española. - Foto: NurPhoto via Getty Images

Así mismo, reconoció que en 2022 las cosas no le salieron como esperaba en el PSG, motivo por el cual se llegó a cuestionar si había hecho lo correcto al dejar el Real Madrid.

“Al principio, habiendo dado ese salto, todo salió mal. Me lesioné, me costó mucho recuperarme y adaptarme al nuevo sistema, al nuevo equipo y al nuevo entrenador. Empiezas a dudar si has hecho lo correcto o no. Pero mi carrera se ha definido por la constancia, la perseverancia y el trabajo duro. Sigues luchando y eso le dará más sentido a las cosas en el futuro. Lo que puedo decir es que estoy donde quiero estar y en un club con tantas ganas de ganar la Champions. Y quiero aprovechar al máximo lo que queda de mi carrera como jugador”, agregó Ramos en su entrevista a la UEFA.