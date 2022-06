“Está para jugar allá”, fisioterapeuta de James revela cómo se prepara para volver a Europa

El futuro del volante James Rodríguez sigue siendo una incógnita en este periodo de transferencias. El colombiano que tiene contrato vigente en Catar con el Al Rayyan, tiene como objetivo claro volver a la élite del fútbol europeo, sin embargo, ningún equipo se ha jugado sus cartas por él.

Mientras su agente Jorge Mendes consigue un nuevo rumbo para su carrera, James se entrena a tope para mejorar su estado físico, ya que no disputa un partido oficial desde el mes de marzo, fecha en la que hizo presencia con la Selección Colombia por las eliminatorias.

Para estar al ciento por ciento, Carlos Palomeque, fisioterapeuta del colombiano especializado en recuperación de deportistas de alto rendimiento, habló del panorama del volante y cree que puede regresar a la élite en el Viejo Continente. ”Las lesiones ya quedaron atrás y en lo que debemos trabajar es en potenciar esas estructuras que están en muy buenas condiciones para evitar o disminuir la posibilidad de una recaída. Pero a nivel muscular y articular, se encuentran muy bien”, aseguró.

“James es una persona que siempre quiere ganar, que siempre quiere estar bien. A él lo frustra sentir algún dolor y no estar en el nivel que quiere. Le incomoda no tener el nivel deportivo que siempre ha demostrado. Lo que me sorprende son las ganas que muestra para estar en óptimas condiciones. Es un deportista integral, él hace un trabajo invisible que nadie ve, pero hace el 200% extra de lo que yo le pido. Me sorprenden las ganas para dar todo lo mejor de sí por su club y la Selección Colombia”, agregó.

Palomeque confía en que el 10 de la Selección Colombia vuelva al fútbol europeo, continente donde ha tenido paso por equipos como Real Madrid, Bayern Múnich y Everton.

“James tiene mucho potencial. Física y mentalmente lo tiene todo para estar en el fútbol de Europa. En esté momento está para jugar allá y dar todo su fútbol”, concluyó.

¿Qué ofertas reales tiene?

Por más que James quiera salir del Al-Rayyan, el contrato que firmó hasta el año 2024 lo obliga a buscar un equipo que quiera invertir en la rescisión o, por el contrario, sentarse con los dueños del club catarí y acordar una salida amistosa en los próximos días, antes de abrir el mercado de verano que iniciará oficialmente el próximo 1 de julio.

La constante en las últimas semanas es que el nombre del colombiano esté más cercano a América que a Europa, surgiendo candidatos a ficharlo como Boca Juniors y el Inter de Miami de David Beckham.

Lo que no estaba en los planes es que fuera a salir una oferta desde Brasil, de un equipo hasta ahora desconocido en entorno del jugador. De acuerdo al periodista Felipe Sierra, Botafogo se encuentra negociando directamente con Al-Rayyan en un intento por anticiparse a las ofertas que pueda llevar James y su agente en un futuro próximo.

“Han ofrecido 5,3 millones de dólares; conociendo que el deseo del ‘10′ es volver a Europa”, indica la versión del comunicador que ya ha hecho ‘eco’ en medios brasileños. Sierra añade que “la negociación por el colombiano la impulsa el equipo del multimillonario John Textor, también dueño de Lyon y Crystal Palace”.