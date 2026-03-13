Estados Unidos vs. Irán: los resultados que se deben dar para que se enfrenten en el Mundial 2026

El Mundial organizado por FIFA en 2026 será el más grande de la historia. Por primera vez participarán 48 selecciones repartidas en 12 grupos de cuatro equipos, y el torneo tendrá una nueva ronda eliminatoria: los dieciseisavos de final, a la que avanzarán 32 selecciones.

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Si Irán oficializa no ir al Mundial 2026, tendrá que arreglárselas con Fifa. Foto: Getty Images

A esta instancia llegarán los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros de cada zona.

Bajo este contexto, existe una ruta que podría llevar a las selecciones de Estados Unidos y de Irán a enfrentarse en los dieciseisavos de final.

No se trata de un cruce cualquiera, pues el presente geopolítico que atraviesa al mundo por cuenta de la guerra en Medio Oriente entre Estados Unidos e Israel contra Irán ha desatado tensiones y reacciones que, incluso, han llegado a afectar el ecosistema deportivo.

No en vano, la participación de Irán es una incógnita; por una parte, el ministro de Deporte de Irán, Ahmad Donyamali, ha señalado que su selección no hará parte del evento deportivo; por la otra, el propio equipo ha dicho que nadie puede arrebatarles el derecho de participar de la Copa del Mundo.

Todo esto se ha dado también en medio de las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las que aseguró que los iraníes eran bienvenidos a su país, pero que allí no estarían seguros.

Todo este panorama pone sobre la mesa lo que significaría para el deporte y para la tensa situación geopolítica global un duelo, en selecciones, entre Estados Unidos e Irán en suelo norteamericano.

Cómo se podría dar el partido entre Estados Unidos e Irán en el Mundial 2026

Estados Unidos, como anfitrión del Mundial, quedó sembrado en el Grupo D, junto a Paraguay, Australia y un equipo que llegara de uno de los repechajes.

Irán, por su lado, fue uno de los primeros equipos que se clasificó al torneo y quedó en el Grupo G junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda.

Al analizar la ruta, en la ronda de dieciseisavos de final se podría dar un cruce entre el segundo del Grupo D y el segundo del Grupo G, por lo que hay una alta posibilidad de que Estados Unidos e Irán se vean frente a frente en la cancha.

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La Selección de Estados Unidos quedó en el Grupo D. Foto: Getty / Montaje Semana

¿Dónde se jugaría Estados Unidos vs. Irán?

El cruce ya tiene día y sede definida, independientemente de los equipos que lleguen a esta instancia.

Se tratará del partido 88 del Mundial 2026 y se disputará el viernes 3 de julio en el Estadio de Dallas, ciudad que definiría cuál de las dos selecciones clasifica a los octavos de final del evento deportivo más importante del mundo.

Partidos del Grupo D

Viernes, 12 de junio

Estados Unidos vs. Paraguay: Los Angeles Stadium.

Sábado, 13 de junio

Australia vs. Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo: BC Place Vancouver.

Viernes, 19 de junio

Estados Unidos vs. Australia: Seattle Stadium.

Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo vs. Paraguay: San Francisco Bay Area Stadium.

Jueves, 25 de junio

Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo vs Estados Unidos: Los Angeles Stadium.

Paraguay vs. Australia: San Francisco Bay Area Stadium.

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El seleccionado de Medio Oriente tendría que pagar una sanción económica por no asistir al Mundial. Foto: Redes sociales

Partidos del Grupo G

Lunes, 15 de junio

Bélgica vs. Egipto: Seattle Stadium.

Irán vs Nueva Zelanda: Los Angeles Stadium.

Domingo, 21 de junio

Bélgica vs. Irán: Los Angeles Stadium.

Nueva Zelanda vs. Egipto: BC Place Vancouver.

Viernes, 26 de junio