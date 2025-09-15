Deportivo Independiente Medellín emitió un delicado comunicado de prensa en el que se informa que un grupo de personas, bajo varias acciones, estarían estafando a hinchas y jugadores del plantel.

Primero, el conjunto rojo de Antioquia señala que se están utilizando menores de edad para engañar a algunos jugadores y que estos regalen sus camisetas, las cuales luego son vendidas.

“Desde el club hemos identificado al menos dos individuos que, de manera reiterada, utilizan a menores de edad dentro del estadio para exhibir carteles solicitando camisetas a los jugadores. Posteriormente, estas prendas son vendidas a través de redes sociales, instrumentalizando a los niños en prácticas deshonestas que engañan al jugador, quien cree estar realizando un gesto genuino hacia un aficionado infantil”, dice el equipo.

Otra persona, además, por medio de redes sociales, se hace pasar por empleado de la institución para ofrecer beneficios exclusivos a algunos hinchas. Por los mismos se estaría pagando una alta suma económica.

Jugadores del DIM. | Foto: David Jaramillo

“Asimismo, gracias a denuncias realizadas por algunos hinchas, se ha identificado a una persona que se hace pasar por empleado del club en redes sociales, ofreciendo supuestos beneficios como acceso a entrenamientos, ingreso a la cancha junto a los jugadores o la obtención de camisetas mediante carteles. Para ello, presuntamente solicita altas sumas de dinero a los aficionados”, afirma el Dim.

Deportivo Independiente Medellín asegura que las personas que están realizando estas prácticas ya fueron identificadas y que contra las mismas se van a tomar acciones legales.

A su vez, el club aclara que en ningún caso solicitará pegos a través de plataformas digitales. “El Deportivo Independiente Medellín aclara que nunca solicita dinero a través de cuentas personales ni plataformas como Nequi para acceder a estos beneficios”, comunica.

“Los mismos son otorgados exclusivamente a miembros de la academia, patrocinadores y/o aliados, y en caso de ser comercializados, se hace únicamente a través de los canales oficiales del club: la aplicación Dim Plus, la tienda virtual www.tiendadim.com, y la tienda física ubicada en los bajos de la tribuna norte del estadio. Ningún otro canal o persona está autorizado para realizar esta comercialización”, sentencia el Dim.

Hace varios días, Independiente Santa Fe de Bogotá también se había pronunciado porque personas estarían usando su nombre para sacar beneficios propios.