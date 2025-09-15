Suscribirse

Deportes

Estarían estafando a hinchas y jugadores a nombre de histórico del FPC: se tomarán “acciones legales”

El club recomienda denunciar estas prácticas que afectan la “integridad de nuestra comunidad”.

Redacción Deportes
16 de septiembre de 2025, 1:14 a. m.
Trofeo que se llevará el campeón de la Liga BetPlay 2025-l.
Mucho cuidado con las estafas a nombre de los clubes colombianos. | Foto: Mariano Vimos

Deportivo Independiente Medellín emitió un delicado comunicado de prensa en el que se informa que un grupo de personas, bajo varias acciones, estarían estafando a hinchas y jugadores del plantel.

Primero, el conjunto rojo de Antioquia señala que se están utilizando menores de edad para engañar a algunos jugadores y que estos regalen sus camisetas, las cuales luego son vendidas.

Contexto: Atlético Nacional tomó decisión final sobre Javier Gandolfi: inminente anuncio sacude al FPC

“Desde el club hemos identificado al menos dos individuos que, de manera reiterada, utilizan a menores de edad dentro del estadio para exhibir carteles solicitando camisetas a los jugadores. Posteriormente, estas prendas son vendidas a través de redes sociales, instrumentalizando a los niños en prácticas deshonestas que engañan al jugador, quien cree estar realizando un gesto genuino hacia un aficionado infantil”, dice el equipo.

Otra persona, además, por medio de redes sociales, se hace pasar por empleado de la institución para ofrecer beneficios exclusivos a algunos hinchas. Por los mismos se estaría pagando una alta suma económica.

Medellín sufrió, resistió y celebró: le ganó al Tolima y selló su tiquete a la final.
Jugadores del DIM. | Foto: David Jaramillo

“Asimismo, gracias a denuncias realizadas por algunos hinchas, se ha identificado a una persona que se hace pasar por empleado del club en redes sociales, ofreciendo supuestos beneficios como acceso a entrenamientos, ingreso a la cancha junto a los jugadores o la obtención de camisetas mediante carteles. Para ello, presuntamente solicita altas sumas de dinero a los aficionados”, afirma el Dim.

Deportivo Independiente Medellín asegura que las personas que están realizando estas prácticas ya fueron identificadas y que contra las mismas se van a tomar acciones legales.

Contexto: Dayro Moreno: categórica respuesta a su retiro tras ir a la Selección Colombia

A su vez, el club aclara que en ningún caso solicitará pegos a través de plataformas digitales. “El Deportivo Independiente Medellín aclara que nunca solicita dinero a través de cuentas personales ni plataformas como Nequi para acceder a estos beneficios”, comunica.

“Los mismos son otorgados exclusivamente a miembros de la academia, patrocinadores y/o aliados, y en caso de ser comercializados, se hace únicamente a través de los canales oficiales del club: la aplicación Dim Plus, la tienda virtual www.tiendadim.com, y la tienda física ubicada en los bajos de la tribuna norte del estadio. Ningún otro canal o persona está autorizado para realizar esta comercialización”, sentencia el Dim.

Hace varios días, Independiente Santa Fe de Bogotá también se había pronunciado porque personas estarían usando su nombre para sacar beneficios propios.

Es importante que los hinchas de los diferentes equipos del fútbol profesional colombiano tengan mucho cuidado a la hora de comunicarse con alguna persona de la que duden haga parte de un club. Lo mejor siempre es acudir al sitio web de cada plantel.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Pánico en el aire: un vuelo chocó con una bandada de aves y terminó en aterrizaje de emergencia

2. Paro del 16 de septiembre EN VIVO | Así avanzan las manifestaciones en Bogotá; última actualización de movilidad y estaciones de TransMilenio habilitadas

3. “Hemos pedido una sanción severa”: alcalde de Cartagena pide cancelar licencia de turismo a agencia tras accidente en Barú

4. Dijeron que había muerto y tuvo que salir a desmentirlo: esto le pasó a famoso exjugador

5. Las razones de Ernesto Samper para decir que la descertificación de Colombia “no es el fin del mundo”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

EstafasColombiaLiga Betplayfpc

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.