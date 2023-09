Estas fueron las palabras de Luis Amaranto Perea que ilusionan a la Selección Colombia

Uno de los cuestionamientos que recibió Perea fue el estado de salud de Juan Guillermo Cuadrado , el cual se encuentra en evolución y aún permanece en duda para el juego de este martes 12 de septiembre. “Llegó con tendinitis, después del partido termina un poco fatigado, posterior al partido fue resintiéndose y hoy estamos en condición de esperar la evolución, hasta última hora no sabremos si está o no, hay comunicación con el cuerpo médico del Inter. Esperemos pueda llegar, pero a hoy tenemos esa duda”, afirmó el asistente técnico.

Las palabras que ilusionan a los hinchas colombianos

Al respecto del posible planteamiento táctico y de la estrategia que utilizaría el combinado colombiano para vencer a la Selección de Chile, Amaranto fue claro que buscarán atacar más al rival buscando encontrar los espacios para anotar en el arco rival. “Cada partido es un escenario distinto. (Contra Venezuela) no estuvimos precisos con la pelota, no circulamos bien; contra Chile va a ser distinto, van a salir más al ataque y vamos a encontrar más espacios, pero acertar en los movimientos y la precisión será la clave para tener la mejora que tuvimos en el segundo tiempo”.

Colombia quiere mantener el invicto

Según Amaranto Perea, se ha “intentado consolidar un grupo y es difícil garantizar que el mismo once repita, depende de muchos aspectos”, respecto a los posibles cambios que se pueden presentar en el once titular y complementó afirmando que “hay pequeños detalles que pueden hacernos cambiar un jugador o no. Independientemente sí jugó bien. A veces se piensa que los cambios son por cómo jugo el jugador, y a veces es por características del rival. Grandes cambios no va a haber. Hasta última hora decidiremos detalles”.