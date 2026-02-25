Deportes

Este es el posible rival de Bayern Múnich y Luis Díaz: así quedó su camino en la Champions League

Uno dio una de las sorpresas del torneo, mientras el otro es un viejo conocido para los de Múnich. Este viernes 27 de febrero se sabrá la suerte del colombiano y su club.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

25 de febrero de 2026, 5:48 p. m.
Luis Díaz sabrá el viernes 27 de febrero cuál será su rival en los octavos de final de Champions League
Luis Díaz sabrá el viernes 27 de febrero cuál será su rival en los octavos de final de Champions League Foto: DeFodi Images via Getty Images

Bayern Múnich de Luis Díaz, aún sin jugar los playoff de Champions League, durante este miércoles supo noticias que son de su interés para lo que será su participación en los octavos final.

Atalanta dio el batacazo de la jornada ante Borussia Dortmund, lo que abrió la chance a que los italianos sean los posibles rivales de los bávaros. También está la chance a que sea otro club de la Bundesliga de Alemania.

¿Cómo se sabrá el rival de Bayern Múnich?

Tras la definición de todos los cupos desde los playoff, habrá lugar a un nuevo sorteo para saber cómo serán los cruces de los octavos de final en Liga de Campeones.

Según lo publicado por el mismo Bayern en su web oficial, estos ya palpitan su visita de la ida: “¿A Italia o al oeste de la República? El FC Bayern se enfrentará en octavos de final a la Atalanta de Bergamo o al Bayer 04 Leverkusen".

