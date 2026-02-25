Este es el posible rival de Bayern Múnich y Luis Díaz: así quedó su camino en la Champions League

Bayern Múnich de Luis Díaz, aún sin jugar los playoff de Champions League, durante este miércoles supo noticias que son de su interés para lo que será su participación en los octavos final.

Atalanta dio el batacazo de la jornada ante Borussia Dortmund, lo que abrió la chance a que los italianos sean los posibles rivales de los bávaros. También está la chance a que sea otro club de la Bundesliga de Alemania.

¿Cómo se sabrá el rival de Bayern Múnich?

Tras la definición de todos los cupos desde los playoff, habrá lugar a un nuevo sorteo para saber cómo serán los cruces de los octavos de final en Liga de Campeones.

Según lo publicado por el mismo Bayern en su web oficial, estos ya palpitan su visita de la ida: “¿A Italia o al oeste de la República? El FC Bayern se enfrentará en octavos de final a la Atalanta de Bergamo o al Bayer 04 Leverkusen".

Además de eso, hacen mención las fechas que están preestablecidas para que se juegue la instancia definitiva. Ambos compromisos serán en el mes de marzo que se aproxima y los de Múnich tendrán la ventaja de la vuelta en casa.

“En el partido de ida, que se disputará el 10/11 de marzo, el campeón récord alemán tendrá que viajar primero, antes de que se dispute el partido de vuelta el 17/18 de marzo en el Allianz Arena de Múnich”, explica Bayern.

Así será el sorteo de UCL

Para entendimiento de sus aficionados, el cuadro alemán dio a conocer cómo sería la forma en la que se sabría el rival al que enfrentarán en octavos.

Valga recordar que el evento donde las balotas tomen relevancia está previsto para este 27 de febrero, en las primeras horas del día de Colombia.

Sorteo de la Champions League para octavos de final será este 27 de febrero. Foto: UEFA via Getty Images

“En el sorteo del viernes también se determinarán los posibles emparejamientos de cuartos de final y semifinales, que se derivan del cuadro de la Champions League. Para ello, el FC Bayern, segundo clasificado en la fase de liga, ha sido emparejado en el lado contrario al primero, el Arsenal FC”, precisan del futuro de lo bávaros en Champions.

“Una vez que a ambos se les haya asignado un rival de entre los participantes que hayan superado las eliminatorias, se sorteará cuál de los dos seguirá jugando en el lado izquierdo y cuál en el derecho del cuadro del torneo. De este modo, los dos mejores equipos no podrán volver a enfrentarse hasta la final”, añaden a cómo sería todo si avanzan de ronda.

“De este modo, cada equipo tiene un camino determinado por delante en el transcurso del torneo y solo puede enfrentarse a rivales que sigan ese mismo camino. Como recompensa por su excelente clasificación en la fase de liga, FC Bayern siempre tendrá la ventaja de jugar en casa en el partido de vuelta”, dicen lo que serían las próximas fases de los mejores clasificados en la primera fase.

Así pues, el equipo de Lucho Díaz aguardará el viernes por saber en las próximas semanas a qué rival deba enfrentar entre Atalanta o Bayer 04 Leverkusen.