Posibles rivales para el Bayern Múnich de Luis Díaz en los octavos de la Champions League

Bayern Múnich vio la luz al final en Países Bajos tras un gol de Harry Kane con asistencia de Luis Díaz, para firmar un sufrido 2-1 en su visita al PSV en Eindhoven. Tres puntos más para el gigante alemán que le sirven para ser segundo con 21 puntos y 7 partidos ganados.

Los dirigidos por Vincent Kompany esperaban cerrar con una digna presentación y en los planes no estaba ceder absolutamente nada. Cuando las cosas se complicaron, Luis Díaz aprovechó un pase largo de Manuel Neuer para anticipar a Harry Kane y así anotar el 2-1 final que les acredita como el segundo en la tabla tras el PSV.

El inglés Harry Kane marcó al minuto 84, marcando la diferencia en un partido bastante complejo luego de la anotación de su compañero Jamal Musiala al 58’. El marroquí Ismael Saibari, recordado por la guerra que le dedicó al portero suplente de Senegal en la final de la Copa África, cuando le alcanzaba la toalla a su colega para evitar el sueño de título de la Selección Marruecos, dio el empate parcial al PSV y la ilusión de playoffs.

Las dos primeras posiciones eran las más codiciadas en la tabla de clasificación de la Champions ya que garantiza al primero y segundo jugar los partidos de vuelta de las rondas de eliminación directa en condición de local, además de que Arsenal y Bayern Múnich solo se verían en una tentativa final.

Posibles rivales para Luis Díaz en los octavos de final

A eso se agrega que se enfrentará con rivales que sobre el papel no son superiores al Bayern Múnich. Tras la ruleta de emociones de la octava fecha, la tabla de posiciones le dejó en una situación donde se verá con dos viejos conocidos de la Bundesliga, un sorprendente club de la Serie A de Italia o el equipo más grande de Grecia.

Luis Díaz volvió a ser figura del Bayern Múnich en su duelo ante el PSV. Foto: AFP

Por la posición final y el formato de competencia, Bayern Múnich podrá enfrentar a Borussia Dortmund o el Bayer Leverkusen, clubes que incluso intentan recortarle diferencias en la Bundesliga que domina a placer. De lo contrario, se verá las caras con Olympiacos de Grecia o el Atalanta de Italia.

Cuadro inicial para el sorteo de octavos de final. Foto: Cortesía: @hugoderbayern

Si supera la instancia de octavos de final, Bayern Múnich se podría ver en cuartos con Bodo Glimt, Benfica, Inter de Milán, Real Madrid, Sporting Lisboa o el Manchester City.

El sorteo de playoffs y octavos de final se realizará el próximo 30 de enero de 2026 desde las 6:00 am de Colombia. El evento será en Nyon, Suiza, y tendrá transmisión en vivo por las plataformas digitales de la UEFA, Disney + e ESPN.