Este es el récord que Messi planea “robarle” a Luis Suárez en las Eliminatorias al Mundial

¿Messi apuntará a un Mundial más?

Recientemente, en conversación con el programa Llave a la eternidad , de la TV Pública, Messi afirmó que por su edad, lo más obvio es que su retiro del deporte que más fibras mueve en el planeta sea pronto. No obstante, evitó dar la respuesta que todos esperan, para saber si participará o no en el próximo Mundial.

Suárez y su reacción por no ser convocado a Uruguay

Luis Suárez reaccionó a su no convocatoria a la selección de Uruguay y destacó su compromiso con demostrar su nivel en Gremio para ser tenido en cuenta en el equipo nacional: “Uno viene acá a Brasil y puede pensar que tiene que demostrar el nivel. Interiormente, me deja tranquilo que lo estoy demostrando y que puedo seguir aportando un poco más”.

En cuanto a Marcelo Bielsa, explicó su decisión de no comunicarse con Suárez y otro referente de la selección, Cavani, alegando que tenía una gran consideración por ellos como jugadores ídolos y que su ciclo en la selección no había terminado, por lo que no veía necesaria una conversación previa.

“A partir de que son convocables, mi obligación es elegirlos cada vez que se produce una convocatoria. No es que me pareció. No fue necesaria la conversación. Ellos informaron que su ciclo en la selección no había terminado”, declaró Bielsa.