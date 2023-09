Este será el próximo rival de Colombia en las Eliminatorias Sudamericanas, tras la igualdad ante Chile

La Selección Colombia no pasó de la igualdad sin goles frente al equipo chileno. En el Estadio Monumental David Arellano de la capital austral , la Tricolor no lució frente a su rival y, por lo menos, consiguió un punto importante en condición foránea. En lo numérico, el balance es positivo para los dirigidos por Néstor Lorenzo; sin embargo, en lo futbolístico dejó mucho que desear.

Varios retos arbitrales se habían presentado; por ejemplo, la expulsión a Luis Díaz que debió ser y no fue, así como una posible mano de Alexis Sánchez en el área que no observó el juez central. Por otro lado, se presentaron acciones infortunadas, tales como un gol insólito que se perdió Luis Sinisterra en la recta final del compromiso. No hay que olvidarse de la lesión que sufrió Yerry Mina en el trámite.