Deportes

Estrella de la selección de México se queda sin equipo y peligra su cupo al Mundial de fútbol 2026: salió por problemas internos

El experimentado jugador deseaba seguir en su equipo y no jugó los últimos partidos con su selección.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

10 de enero de 2026, 2:59 a. m.
De izquierda a derecha: Hirving Lozano #22 and Raul Jimenez #9
De izquierda a derecha: Hirving Lozano #22 and Raul Jimenez #9 Foto: Getty

La selección mexicana de fútbol conserva sus jugadores experimentados en su nómina y espera que ellos guíen su equipo para ser protagonistas en la cita mundial de fútbol. El técnico, Javier Aguirre, aún llama veteranos y los hace parte de algunos de sus partidos como inicialistas.

Hirving “Chucky” Lozano es una de las máximas figuras de la selección y también lo fue de la MLS, cuando se unió a su equipo, el San Diego FC. El mexicano no pudo jugar la última CONCACAF Copa Oro por lesión, pero fue desconvocado en último momento.

El San Diego FC de la Major League Soccer estadounidense anunció este viernes la salida del mexicano Hirving “Chucky” Lozano, una decisión que genera expectativa en México a seis meses del inicio del Mundial 2026. Quien estuvo en los últimos partidos de la selección.

x
Hirving “Chucky” Lozano, frente a la selección Uruguay Foto: Getty Images
Mundial 2026: días, horas y estadios de los amistosos de la selección Colombia vs. Francia y Croacia

Lozano, de 30 años, llegó a San Diego como la figura principal de una nueva franquicia en la liga norteamericana, pero se encontró con problemas internos que provocaron una prolongada ausencia del delantero en el cuadro titular en la recta final de la temporada 2025.

Deportes

Noticia de lujo para Luis Díaz y Bayern Múnich en Bundesliga: la tabla tras el tropezón de Borussia Dortmund

Deportes

Debut de Falcao y otras figuras de la Liga Betplay podría demorarse más de lo esperado: grave problema que afronta la Dimayor

Deportes

Pasó por Santa Fe y Millonarios, pero ahora refuerza al Deportivo Cali: fichaje desde Brasil es oficial

Deportes

El goleador que la rompió en la Serie A y resistió su llegada a Atlético Nacional: “No puedo”

Deportes

¿Por qué Radamel Falcao puede jugar en Colombia sin pagar tantos impuestos? Jugada maestra de Millonarios

Deportes

De no creer, NBA pospone partido entre Chicago Bulls y Miami Heat por una increíble falla en el estadio

Deportes

Escándalo en la Fórmula 1 por los motores de Mercedes y Red Bull: los acusan de ventaja técnica

Deportes

Carlos Antonio Vélez explotó de la nada contra la Selección Colombia: “No jodan”

Deportes

Mundial 2026: días, horas y estadios de los amistosos de la selección Colombia vs. Francia y Croacia

Deportes

La curiosa forma en la que Lorenzo define a la Uzbekistán de Cannavaro, rival en el Mundial: “Hay que trabajarlos”

“Les hemos comunicado a Hirving ya su agente que no será parte de los aviones deportivos de aquí en adelante”, dijo el director deportivo de la franquicia, Tyler Heaps, en conferencia de prensa.

“No fue una decisión fácil, lo hemos hablado entre todos, le comunicamos al resto del grupo y estamos en búsqueda de la mejor solución”, añadió.

San Diego fue una de las grandes revelaciones de la temporada 2025 en la primera división del fútbol estadounidense, al terminar como líder de la temporada regular en la Conferencia Oeste.

Pese a la ausencia del mexicano durante los playoffs, el cuadro dirigido por el chileno-estadounidense Mikey Varas alcanzó la final de conferencia donde cayó a manos de Vancouver Whitecaps.

“Nuestra concentración está puesta en lo colectivo”, afirmó Varas. “Hemos jugado muchos partidos sin él y el equipo se vio muy bien”.

No solo es el mundial de fútbol: Estados Unidos será sede de los eventos deportivos más importantes de 2026

Hirving quería continuar en el equipo

Lozano, quien había expresado su deseo de continuar en San Diego a finales del 2025, queda en la seria necesidad de encontrar un nuevo destino para poder aspirar a una copa dentro de la nómina de la selección mexicana en la Copa del Mundo.

En diciembre, Lozano había dicho sentirse “feliz en San Diego” y con la mente puesta en ir al Mundial. En su única temporada en Estados Unidos, Lozano disputó 27 partidos en los que anotó nueve goles y completó 10 asistencias en el torneo de liga.

Más de Deportes

Se mueve la tabla en Bundesliga tras el empate del Dortmund: Bayern de Lucho Díaz sonríe.

Noticia de lujo para Luis Díaz y Bayern Múnich en Bundesliga: la tabla tras el tropezón de Borussia Dortmund

Millonarios contrató a Radamel Falcao García y varios nombres que le dan peso a la nómina para 2026

Debut de Falcao y otras figuras de la Liga Betplay podría demorarse más de lo esperado: grave problema que afronta la Dimayor

Deportivo Cali se hace con un refuerzo que pasó por Santa Fe y Millonarios.

Pasó por Santa Fe y Millonarios, pero ahora refuerza al Deportivo Cali: fichaje desde Brasil es oficial

x

Estrella de la selección de México se queda sin equipo y peligra su cupo al Mundial de fútbol 2026: salió por problemas internos

Nómina de Atlético Nacional en la Liga BetPlay 2025-ll.

El goleador que la rompió en la Serie A y resistió su llegada a Atlético Nacional: “No puedo”

Radamel Falcao durante su primer entrenamiento en su regreso a Millonarios.

¿Por qué Radamel Falcao puede jugar en Colombia sin pagar tantos impuestos? Jugada maestra de Millonarios

Juego aplazado en la NBA

De no creer, NBA pospone partido entre Chicago Bulls y Miami Heat por una increíble falla en el estadio

El piloto británico de McLaren, Lando Norris (derecha), y el piloto holandés de Red Bull Racing, Max Verstappen (izquierda), compiten durante el Gran Premio de Fórmula Uno de Las Vegas, en el circuito de Las Vegas Strip, en Las Vegas, Nevada, el 22 de noviembre de 2025. (Foto de Patrick T. Fallon / AFP)

Escándalo en la Fórmula 1 por los motores de Mercedes y Red Bull: los acusan de ventaja técnica

Atlético Nacional pone sus ojos en dos jugadores colombianos que juegan en el extranjero.

Atlético Nacional sorprende a sus hinchas: revelan dos jugadores que interesan y juegan en el extranjero

Sebastián Villa, muy cerca de jugar con dos futbolistas de Selección Colombia.

Sebastián Villa armaría envidiable tridente con dos jugadores de Selección Colombia: se aleja de River Plate

Noticias Destacadas