Estrella de la selección de México se queda sin equipo y peligra su cupo al Mundial de fútbol 2026: salió por problemas internos

La selección mexicana de fútbol conserva sus jugadores experimentados en su nómina y espera que ellos guíen su equipo para ser protagonistas en la cita mundial de fútbol. El técnico, Javier Aguirre, aún llama veteranos y los hace parte de algunos de sus partidos como inicialistas.

Hirving “Chucky” Lozano es una de las máximas figuras de la selección y también lo fue de la MLS, cuando se unió a su equipo, el San Diego FC. El mexicano no pudo jugar la última CONCACAF Copa Oro por lesión, pero fue desconvocado en último momento.

El San Diego FC de la Major League Soccer estadounidense anunció este viernes la salida del mexicano Hirving “Chucky” Lozano, una decisión que genera expectativa en México a seis meses del inicio del Mundial 2026. Quien estuvo en los últimos partidos de la selección.

Hirving “Chucky” Lozano, frente a la selección Uruguay Foto: Getty Images

Lozano, de 30 años, llegó a San Diego como la figura principal de una nueva franquicia en la liga norteamericana, pero se encontró con problemas internos que provocaron una prolongada ausencia del delantero en el cuadro titular en la recta final de la temporada 2025.

“Les hemos comunicado a Hirving ya su agente que no será parte de los aviones deportivos de aquí en adelante”, dijo el director deportivo de la franquicia, Tyler Heaps, en conferencia de prensa.

“No fue una decisión fácil, lo hemos hablado entre todos, le comunicamos al resto del grupo y estamos en búsqueda de la mejor solución”, añadió.

San Diego fue una de las grandes revelaciones de la temporada 2025 en la primera división del fútbol estadounidense, al terminar como líder de la temporada regular en la Conferencia Oeste.

Pese a la ausencia del mexicano durante los playoffs, el cuadro dirigido por el chileno-estadounidense Mikey Varas alcanzó la final de conferencia donde cayó a manos de Vancouver Whitecaps.

“Nuestra concentración está puesta en lo colectivo”, afirmó Varas. “Hemos jugado muchos partidos sin él y el equipo se vio muy bien”.

Hirving quería continuar en el equipo

Lozano, quien había expresado su deseo de continuar en San Diego a finales del 2025, queda en la seria necesidad de encontrar un nuevo destino para poder aspirar a una copa dentro de la nómina de la selección mexicana en la Copa del Mundo.

En diciembre, Lozano había dicho sentirse “feliz en San Diego” y con la mente puesta en ir al Mundial. En su única temporada en Estados Unidos, Lozano disputó 27 partidos en los que anotó nueve goles y completó 10 asistencias en el torneo de liga.