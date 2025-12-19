Bayern Múnich se ha mostrado históricamente como un equipo serio, que busca sus jugadores luego de haber hecho un exhaustivo estudio. Además, no gasta grandes topes e intenta siempre ir a la fija en el mercado de fichajes.

Su caso más reciente de éxito fue Luis Díaz, por el que apostó poniendo un valor de 75 millones de euros para sacarlo de Liverpool. Ante el deseo del jugador de salir, la cuestión fue sencilla y hoy día gozan ambas partes por el acierto que se tuvo.

Luis Díaz es delantero del Bayern Múnich Foto: Getty Images

Ahora, y para el 2026, el conjunto alemán estaría pensando en hacerse a otra estrella del balompié mundial, quien no la pasa bien en su club. Se hace referencia al portugués, Bruno Fernandes, hoy día en Manchester United.

De público conocimiento es que el conjunto rojo no pasa por su mejor momento. Por más que han intentado por entrenadores, jugadores y cambios dirigenciales, el hoyo en el que están sumidos los consume.

Dicho elemento luso de Manchester ya ha intentado todo por revertir lo que allí pasa, pero al ver que no mejora la situación, podría estar abierto a oír ofertas y ahí, justamente, es que saltaría Bayern para aprovechar.

En qué canal pasan Heidenheim vs. Bayern Múnich: el regreso de Luis Díaz en la Bundesliga

De acuerdo a los primeros informes de medios como, Transfer News Live: “Bayern de Múnich ha percibido una oportunidad de fichar a Bruno Fernandes tras los recientes comentarios francos del capitán del Manchester United”.

A lo que hace referencia el medio sobre unos “comentarios francos”, es a unas palabras dadas por el jugador sobre la frustración que siente este de no poder revertir lo que pasa en United.

Bruno Fernandes y Cristiano Ronaldo, entre las figuras más sonoras de Portugal Foto: UEFA via Getty Images

Desde Múnich ya estarían viendo sus arcas, para saber cuánto dinero destinar para tentar al Manchester con una venta. Una primera cifra fue difundida por el medio mencionado.

“Los campeones de la Bundesliga están preparando una oferta de alrededor de € 50 millones para poner a prueba la determinación del United y podría llegar pronto si la situación sigue desarrollándose", dicen expectantes de la resolución que esto pueda tener.

Fernandes es uno de los máximos talentos en la actualidad de la Selección de Portugal, rival de Colombia en el próximo Mundial 2026.

Luis Díaz no come cuento: lanzó advertencia para Cristiano Ronaldo y Portugal

Justo eso es algo que llama de manera poderosa la atención, pues en caso de juntarse Lucho y Bruno en Alemania durante la primera parte del año entrante, luego deberán olvidarse de su cercanía para enfrentarse por su país en el cierre del grupo K.

Salida del United se ve viable

Fernandes ha declarado recientemente como si quisiera irse del Manchester. En una entrevista reciente ha dicho que aguardó lo más que pudo en los diablos rojos, pero que ahora siente que irse no estaría mal.

“Mi lealtad estuvo presente en los momentos más difíciles del club. Podría haberme ido dos veces“, confesó. El club dijo: ‘No, te necesitamos’. Y yo dije: ‘Bueno, si me diste algo, te daré algo’”, destacó de su lealtad.

Aunque fue así en algún momento, en otro también le demostraron que partir no lo verían como algo a lo que se opusieran: “Desde el club, sentí que si te vas, no es tan malo”.