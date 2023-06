Exesposa de Dani Alves reveló detalles de su vida tras el divorcio: “Estoy triste y asustada”

El reconocido futbolista Dani Alves ha tenido cambios drásticos en su vida tras estar en los últimos meses en una cárcel debido a que un juez le dictara prisión preventiva al ser declarado culpable de agresión sexual.

Esta situación provocó el divorcio con su entonces esposa Joana Sanz, quien por medio de sus redes sociales puso fin a la relación con el brasileño a través de una carta. Sin embargo, la vida para Sanz también ha estado marcada por tristes y difíciles momentos desde que Dani Alves fue trasladado a una cárcel de España.

Tras varios meses en silencio, Joana dio a conocer detalles de su nueva vida en medio de una entrevista a la revista Vanitatis, en la que también confesó que aún mantiene contacto con el jugador.

Dani Alves pasó unos días en Barcelona luego de disputar el Mundial de Qatar 2022 - Foto: DeFodi Images via Getty Images

“Hemos estado juntos por ocho años y me quedo con muchas cosas buenas que hemos vivido, aunque haya roto nuestra relación como pareja. No le deseo mal a nadie y mucho menos a él”, agregó.

Así mismo, manifestó que se encuentra con ayuda profesional debido a la situación que vive actualmente. “Estoy muy triste y asustada. Estoy yendo al psicólogo para que me ayude, porque si no, el cerebro me dice ‘Ciao’. También soy una víctima de todo esto porque me está tocando lidiar con algo que me he encontrado”.

Por ahora, Dani Alves se encuentra a la espera de un nuevo juicio que determine si continúa en prisión o si puede cumplir su condena por fuera de la cárcel.

Dani Alves fue detenido este viernes por la policía de Barcelona - Foto: AFP

El desgarrador testimonio de la víctima

Alves y su abogado Cristóbal Martell han movido cielo y tierra para recuperar su libertad, pero desde los juzgados se le ha negado su salida. “El Juzgado de Instrucción 15 de Barcelona desestima la petición de libertad solicitada por la defensa”, informó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, por lo que el futbolista seguirá en la cárcel.

Los abogados de Alves solicitaron el pasado 20 de abril la libertad de su defendido, pocos días después que el brasileño volviera a declarar a petición propia ante la juez, afirmando que mantuvo relaciones sexuales consentidas con la denunciante.

En el Programa de Ana Rosa, de la cadena Telecinco, se reveló la declaración de la mujer. Según relata, ella accedió voluntariamente al baño y allí se besaron. Cuando ella quiso marcharse, el brasileño se lo impidió y cerró la puerta con el pestillo de la misma.

“Me empezó a decir cosas desagradables como ‘Tú eres mi p****a’ mientras me pegaba. Luego me tiró el bolso al suelo y me pegó”, señala la joven.

Además de ello, se conoció una grabación por parte de la mujer, donde se escucha a una amiga, la cual estuvo presente en el lugar donde afirmó que sí hubo penetración por parte del jugador.

Dani Alves durante un partido del Mundial ante Camerún - Foto: Getty Images

Alves vive una pesadilla en la cárcel

Con el desolador panorama que aún no tiene solución, en las últimas horas de este lunes se conoció la situación que vive el jugador dentro del recinto carcelario.

Uno de sus compañeros más cercanos allí contó que el brasileño se encuentra en mal estado y más por las constantes burlas e insultos que le hacen otros reos. “Hay gente maleducada que en el comedor le grita “mar*cón” y “violador”, se contó.

“Él no sale. Él solamente sale al polideportivo cuando juega contra otro módulo. Si no, se queda ahí en el módulo o se pone ahí en la sala de día, que está la televisión, a ver la tele”, agregó a su relato.

Aunque Alves tiene privilegios, como lo aseguró el hombre, en la comida no se le mide de esta manera. “Él come exactamente la misma mier** que nos dan a nosotros. Tal cual”.