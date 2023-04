Exjugador de Nacional ventila la crisis interna que atraviesa el club: “están pasando cosas raras”

Durante los últimos días, el clima en Atlético Nacional ha estado bastante tenso luego que la directiva del club y la popular barra Los del Sur rompieran toda relación por no llegar a un acuerdo. La mala gestión de los altos mandos ha llevado a la hinchada a protestar constantemente, creando una crisis severa que estalló el pasado domingo.

Con enfrentamientos ante la Fuerza Pública, la tradicional fanaticada del club más laureado del país expresó su malestar en contra del presidente Mauricio Navarro, quien se ha mostrado firme en mantener su distanciamiento con la barra. “El problema no es con la hinchada, es con Los del Sur. Solo les anunciamos que por el momento económico del club no podía seguir aceptando sus exigencias económicas”, expuso en su momento el dirigente.

Entre las exigencias que hacían Los del Sur estaba la supuesta necesidad de recibir dinero para “temas de boletería, tifos, salidas con humo. Ellos hacían una propuesta de una actividad que no era lógica, como cuidar hinchadas visitantes”.

Mauricio Navarro, presidente de Atlético Nacional. - Foto: Captura Win Sports

Luego de ello, la tradicional barra se ha manifestado en distintas oportunidades exigiendo la salida del presidente, junto a otros miembros de la junta directiva del club que, según ellos, han destruido a Nacional durante los últimos años.

Pero, más allá de la opinión del hincha, jugadores que han tenido paso por el equipo también han dado muestras de lo mal manejado que se encuentra el club.

Así por lo menos lo hizo saber el exjugador verdolaga, Andrés Andrade. El hoy futbolista de Alianza Lima de Perú agradeció a Dios por estar en otro club, pues las cosas en Nacional se han tornado “raras”.

“No puedo hablar más allá, pero son cosas que sabía lo que iban a pasar. Ya sabía que iba a pasar eso y aunque no quise salir nunca de Nacional, digo que gracias a Dios me tiene en otro lugar porque creo que se están manejando cosas raras en Nacional, por no decir que mal. No me incumbe”, dijo en charla con Caracol Radio.

Andrés Andrade, Atlético Nacional. - Foto: Dimayor

Andrade no ocultó su tristeza por ver al club de esta manera, y se puso del lado del hincha. “De que me duele, me duele. Yo lo dije... Nacional, por como me abrió las puertas y como me trató, por la hinchada y todo lo que viví, se metió en mi corazón. Un club tan grande, con tanta trayectoria. Sé lo que la gente sufre y no me gusta verlo así”, agregó.

Nacional recibe dura sanción

Este viernes 21 de abril, la determinación del comité disciplinario fue clara en cuanto a la prohibición de público y la multa económica.

“La sanción para Atlético Nacional es de tres fechas de suspensión total de la plaza, tres fechas de suspensión parcial para Sur y multa de $13.920.000 por los hechos del domingo anterior ante América de Cali”, dicta la Resolución 025 de 2023.

Es decir, Atlético Nacional jugará a puerta cerrada ante Unión Magdalena, América de Cali y Boyacá Chicó. La barra LDS solo tendría acceso a la tribuna Sur si el equipo disputa la final del campeonato.

SEMANA conoció que el verde paisa apelará las decisiones, pero sin levantar el castigo a la barra LDS.