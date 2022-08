Falcao deja atrás el 3 y usará nuevo número para la siguiente temporada con Rayo Vallecano

Foto: DeFodi Images via Getty Images

Foto: DeFodi Images via Getty Images

El Rayo Vallecano y Radamel Falcao García ultiman detalles para lo que será su debut en LaLiga, el cual será el próximo sábado 13 de agosto cuando se mida con el Barcelona. El delantero colombiano espera tener una revancha en esta presente temporada, pues en la anterior, aunque comenzó con pie derecho, las lesiones impidieron que siguiera por la senda goleadora.

En la campaña 2021/22, el Tigre disputó 831 minutos en 22 partidos de liga española, ocho de ellos como titular, y marcó seis goles. Además, sumó tres apariciones en la Copa del Rey.

Falcao espera tener revancha en la temporada 2022/2023. - Foto: Offside via Getty Images

Ahora bien, mientras el Rayo afina toda su maquinaria para tener un gran debut ante los culés, desde España han entregado una noticia que traería motivación extra para el Tigre de cara a esta nueva campaña.

De acuerdo a lo informado, el atacante colombiano pidió dejar atrás el dorsal 3, el cual usó en la liga anterior y con el que logró un par de rugidos. Sin embargo, no contento con lo hecho, Falcao quiere volver a los viejos tiempos y pidió el emblemático número 9 que tantas alegrías e hitos le ha dado en su carrera.

“Radamel Falcao cambiará de DORSAL en el Rayo Vallecano y lucirá el ‘9′ durante la próxima temporada 2022-2023″, informaron los medios ibéricos. “Hasta el momento, el delantero colombiano usaba el dorsal ‘3′. NTEKA, a partir de ahora, vestirá el número 11″, agregaron.

Elogios para el Tigre

Ahora bien, para cumplir con uno de los objetivos principales de la temporada, como lo es clasificar a competencias europeas, desde la directiva del club, han traído algunos refuerzos para la parte del ataque, factor que pone en riesgo la titularidad del colombiano.

La última llegada fue realmente sorpresiva para muchos, pues se trata de un delantero de 21 años que quiere empezar a dejar su huella y llega en condición de préstamo proveniente del Atlético de Madrid, equipo en el que Falcao es ídolo por lo hecho entre 2011 y 2013.

“Sergio Camello y el Atlético de Madrid han llegado a un acuerdo para la renovación del delantero hasta 2026. A su vez, el ariete rojiblanco jugará la próxima temporada en calidad de cedido en el Rayo Vallecano, tras el acuerdo alcanzado entre ambos clubes. El delantero madrileño continuará incrementando su experiencia profesional vistiendo la camiseta del club franjirrojo”, indica el comunicado del conjunto colchonero.

Esta será la segunda cesión de Camello, que la temporada pasada estuvo en la plantilla del Mirandés, de la segunda división española. “Llegó a nuestro club en 2009 y seguirá desarrollando su carrera como futbolista mediante una nueva cesión”.

Además de manifestar su alegría por llegar al club de Madrid, Camello se mostró orgulloso de compartir camerino con la leyenda colombiana, la cual tuvo paso por el Atlético de Madrid, equipo donde labró los mejores años de su carrera deportiva.

“Del Tigre qué decirte, es un referente. Lo he visto en casa marcar goles y ahora es un honor sentarme en el vestuario con él”, dijo el nuevo refuerzo.

“El recibimiento ha sido como me esperaba, de gente humilde y agradable desde el primer momento. Yo lo agradezco un montón, porque al final soy un chico muy joven y me resulta difícil entrar en un vestuario, porque soy tímido, pero luego me suelto rápido”, agregó.

Programación liga española (fecha 1)

Viernes 12 de agosto

Osasuna vs. Sevilla - 12:00 p.m.

Sábado 13 de agosto

Celta de Vigo vs. Espanyol - 10:00 a.m.

Valladolid vs. Villarreal - 12:00 p.m.

FC Barcelona vs. Rayo Vallecano - 2:00 p.m.

Domingo 14 de agosto

Cádiz vs. Real Sociedad - 10:30 a.m.

Valencia vs. Girona - 12:30 p.m.

UD Almería vs. Real Madrid - 3:00 p.m.

Lunes 15 de agosto

Athletic Club vs. RCD Mallorca - 10:30 a.m.

Getafe vs. Atlético de Madrid - 12:30 p.m.

Real Betis vs. Elche CF - 2:30 p.m.