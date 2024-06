Falcao, tras ser ‘borrado’ de la Copa América, no se guardó nada y habló de su futuro en la Selección Colombia: “Soy consciente”

En los últimos meses, Falcao tuvo muy poco rodaje con el Rayo Vallecano, club con el que terminó su vínculo en la última campaña. Lamentablemente para él, jugó muy poco y por ende no tuvo un buen nivel, por lo que el técnico Néstor Lorenzo decidió no convocarlo para el campeonato que se disputará en Estados Unidos, decidió contar con otras ‘fichas’ que pasan por un mejor momento.

“Yo no sé qué vaya a pasar, si volveré o si no, la verdad no sé”, agregó.