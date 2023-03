Falcioni, extécnico de James en Banfield, intercedió por él y le entregó un consejo a Lorenzo: “Hay que protegerlo”

En entrenador de la Selección Colombia incluyó a James Rodríguez en la lista de convocados para los amistosos que el equipo nacional disputará contra Corea del Sur y Japón el 24 y 28 de marzo respectivamente.

La presencia del 10 divide opiniones, más después de la era de Reinaldo Rueda, época en la que el ex Real Madrid se perdió varios duelos clave de la Eliminatoria por decisión del entrenador. A eso hay que sumarle la irregularidad del atacante en las temporadas anteriores por cuenta de las lesiones, algo que parece haber quedado atrás desde que llegó en el Olympiacos, equipo en el que ha logrado un buen nivel.

Precisamente, el técnico Julio César Falcioni, entrenador que lo guio cuando el cucuteño brilló en el Banfield de Argentina, se refirió a su pupilo, a quien, a juzgar por lo dicho, le guarda un gran cariño.

El colombiano ha venido recuperando su nivel desde que llegó al Olympiacos en Grecia. (Photo by Juan MABROMATA / AFP) - Foto: AFP

El exarquero del América de Cali aseguró que el 10 de la Selección Colombia es una ficha importante para cualquier equipo, en especial para el combinado nacional, y recordó cómo le auguró un gran futuro a Rodríguez cuando lo dirigió en la escuadra argentina.

“Cuando él tenía 17 años dije que no tenía techo, por su calidad, que por perseverancia marcaría diferencia. Por su trabajo, acompañado por su mamá al comienzo, hizo un gran trabajo en Banfield e hizo un camino en Europa muy importante”, dijo el entrenador.

Así mismo, en la charla con la cadena ESPN, Falcioni indicó que la calidad del colombiano es única y que se debe rodear muy bien al jugador para lograr su mejor versión.

“James tiene su calidad intacta y hay que aprovecharlo de la mejor manera y protegerlo”, afirmó el exarquero de Boca Juniors.

“Es un hombre de Selección, por su calidad y experiencia. (...) Si él está bien, le va a hacer mucho bien a la Selección Colombia”, fueron las palabras finales de uno de los mentores del 10 colombiano.

James Rodríguez llegó a su quinto gol en esta temporada con Olympiacos. - Foto: Olympiacos FC

James se consolida como el 10 de los negocios

James Rodríguez, a lo largo de los años, no solo se ha consolidado como uno de los futbolistas colombianos más reconocidos a nivel mundial, sino que se ha convertido en el último tiempo en un gran empresario.

Sin duda alguna, el mediocampista de la Selección Colombia ha aprovechado su talento con el balón y la fama que el deporte le ha traído para montar varios emprendimientos. Asimismo, reveló recientemente en una entrevista con Forbes que está incursionando en el negocio del café.

“En cada lugar al que he llegado como futbolista, me he destacado por tomar mi café colombiano. Siempre quise tener un negocio que me permitiera mostrarles a las personas la razón de mi gusto y la calidad del café que tenemos en nuestro país”, indicó inicialmente.

El cucuteño, de igual manera, aseguró que hace seis años decidió materializar ese sueño y se hizo socio de una franquicia en Ibagué, llamada Dos Molinos, la cual ha crecido bastante, tanto que abrió este año su primera tienda en Bogotá y Medellín.

Pese a que sus negocios van por buen camino, el volante colombiano aprovechó el diálogo con ese medio para puntualizar que le gustaría seguir ligado al fútbol cuando se reitere. Además, reveló que hace poco terminó una maestría.

James Rodríguez es, junto a Falcao, la cuota de experiencia en la Selección Colombia. - Foto: Getty Images

“En los próximos tres años esperamos llegar a más ciudades. Queremos dar el salto al mercado internacional. Hoy ofrecemos un producto de primera calidad que se comercializa en Dos Molinos y en el canal horeca (hoteles, restaurantes y cafés). Todo con sello 100% colombiano”, agregó.

Luego, enfatizó: “Me gustaría continuar en el fútbol desde una faceta distinta a la de jugador, me estoy preparando desde lo administrativo y lo deportivo al más alto nivel para poder aportar mi conocimiento y experiencia a las nuevas generaciones. Tengo máster en Gerencia y Administración deportiva. Quiero seguir capacitándome”, dijo el volante.

James Rodríguez recalcó en la revista económica que siempre ha tenido una mentalidad ganadora y que espera continuar cosechando muchos éxitos dentro y fuera del terreno de juego.