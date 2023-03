James se va de ‘severo sinvergüenza’ en vivo y hace picante comentario sobre waffleria erótica de Cali

La waffleria Severo Sinvergüenza, ubicada en un exclusivo sector de Cali, se hizo viral la semana pasada en las diferentes redes sociales luego de que se difundieron varios videos de los eróticos servicios que prestaba uno de sus trabajadores.

Igualmente, la forma en la que atendían a sus clientes, sobre todo a las mujeres, con baños de leche condensada, alimentos en formas sexuales y movimientos pélvicos, provocó todo tipo de comentarios de indignación. Asimismo, las autoridades locales decidieron intervenir el local.

Severo Sinvergüenza se convirtió en tendencia en las redes - Foto: Foto: Video Twitter

“Hay unos límites, el límite es el respeto por los derechos de los demás. Hemos analizado con detenimiento esos videos y son bochornosos. Esta no es la Cali que queremos representar ni publicitar ante Colombia y el mundo”, aseguró Jimmy Dranguet, secretario de Seguridad y Justicia de la capital del Valle del Cauca.

Tras el impacto mediático que tuvo, el establecimiento comercial volvió a convertirse en tendencia este lunes, ya que James Rodriguéz lo mencionó en medio de una transmisión en vivo, mientras jugaba con ‘Juan R Gaming’, famoso streamer vallecaucano.

“¿Ya fuiste a esa vaina donde comen helados en pipi?”, le preguntó el volante de la Selección Colombia al creador de contenidos, quien le respondió: “No, no. Pillé esa vuelta, pero no he ido”.

Ray Cabrera, el vendedor de Severo Sinvergüenza que se hizo viral. - Foto: Tomada de redes sociales - A.P.I.

James Rodríguez preguntó sobre el Severo Sinvergüenza. - Foto: Instagram: James Rodríguez/Severo Sinvergüenza

El influenciador, de igual manera, aprovechó el momento para solidarizarse con Ray Cabrera, trabajador de Severo Sinvergüenza, y manifestó que no debe ser tan fácil atender a todas esas mujeres.

Pese a que no entraron en detalles, el joven gamer y James también se hicieron virales en las redes sociales, y el pedazo en el que hablan de la waffleria fue compartido en TikTok.

“A ese man le toca bastante duro. No creas. Todo el día en eso”, puntualizó el vallecaucano en la transmisión, mientras que el mediocampista del Olympiacos concluyó: “Sí, le toca duro”.

Largas filas han hecho los comensales, en su mayoría mujeres, para comprar uno de estos waffles - Foto: Pantallazo video autor anónimo

Modelo de OnlyFans generó polémica tras su visita a este local - Foto: Foto: Redes sociales

Cabe recordar que las autoridades locales indicaron el fin de semana pasado que el local deberá cumplir con ciertos lineamientos para que no sea sellado de forma definitiva.

El establecimiento, además, deberá prohibir rotundamente el ingreso de menores de edad, polarizar los vidrios de su fachada, pues desde afuera se ve todo lo que ocurre adentro, y prohibir el exhibicionismo. Adicionalmente, tendrá que dejar a un lado los golpes y cachetadas, y señalizar y controlar el comportamiento de sus clientes, dado que la asistencia de estos ha sido masiva.

“No es sexualizando a la mujer que se hacen las cosas. Además, el local está en el parque del Perro, donde van muchas familias, y tiene una vitrina de cristal que deja ver hacia dentro lo que pasa en el establecimiento”, explicó Dranguet.

Luego, sentencio: “No queremos que los niños vean esos actos que rayan en la obscenidad. No estigmatizamos este tipo de actividades, pero hay lugares y horarios para ejercer este tipo de actividades de contenido sexual”.

Las autoridades intervinieron el lugar - Foto: Foto: Twitter

El establecimiento recalcó estos hechos no se van a repetir - Foto: Foto: Redes sociales

Mediante un comunicado de prensa, las directivas de Severo Sinvergüenza se pronunciaron recientemente con respecto a las prohibiciones impuestas por las autoridades y recalcó que tomaran las medidas pertinentes, pues el objetivo es que el local siga prestando sus servicios.

“Cualquier acto que cruce el límite de la diversión y la sensualidad, están prohibidos y como marca no nos hacemos responsables por este tipo de acciones dentro de nuestro local. Se tomarán las medidas pertinentes para que esto no se vuelva a repetir”, concluyeron.