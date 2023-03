Este es Ray Cabrera, una de las caras visibles del polémico negocio Severo Sinvergüenza en Cali

Cuando los clientes llegan a Severo Sinvergüenza, el polémico establecimiento comercial que se dedica a la venta de waffles con forma de penes en Cali, son atendidos por un grupo de atractivos vendedores.

Pero sin duda hay uno que se ha convertido en emblema del controversial local, pues su rostro ha salido en la mayoría de videos que se han hecho virales en redes sociales y han sido catalogados como “obscenos” por las autoridades.

Este hombre, bajo previo consentimiento de las compradoras, ha puesto los waffles en las bocas de los comensales, principalmente mujeres, y realiza movimientos similares a los sexuales, para luego esparcir leche condensada y otros dulces sobre ellas.

También ha recibido tocamientos por encima de la ropa por parte de las clientas, y dado cachetadas y nalgadas a las clientes.

Los waffles son puestos en las bocas en las clientas para que los laman. - Foto: Fragmento de video

El vendedor estrella es Ray Cabrera, la cara más visible de Severo Sinvergüenza. En diferentes videos publicados en redes sociales, el hombre ha contado un poco de su historia y defendido lo que sucede dentro del local, ubicado en el parque del Perro, una de las zonas de entretenimiento más importantes de la ciudad.

Así recibe Ray Cabrera a las comensales de Severo Sinvergüenza. - Foto: Fragmento de video

Cabrera es venezolano y arribó a Colombia hace aproximadamente seis años. Afirma ser padre de un niño de tres años de edad, y dice que está soltero, “pero no a la orden”, y que le llueven las propuestas indecentes por parte de las comensales, las cuales, supuestamente, no acepta.

“Llegué al parque del Pero hace un año y realicé diversos trabajos en otros restaurantes, y luego mi actual jefa me platicó sobre el proyecto y dejé lo que estaba haciendo para iniciar acá, me gustó la temática”, asegura Cabrera, quien dice estar agradecido con la hospitalidad que ha recibido en el país, especialmente en Cali.

Ray Cabrera dice que todo hace parte de un show y una experiencia. - Foto: Fragmento de video

Según dice, la de Severo Sinvergüenza “es una temática que se basa más en el humor que en el morbo (...) la gente publica la parte caliente, pero la verdadera cara es otra”. Y agrega: “Nos enfocamos en la temática a nivel profesional. Si nos vamos más allá, deja de ser interesante para el resto de la gente, porque pasaríamos los límites“.

Sin embargo, en redes sociales se han divulgado videos subidos de tono en los que mujeres muestran sus senos para que los vendedores les echen leche condensada para luego lamerlos.

Este tipo de nalgadas fueron prohibidas por las autoridades. - Foto: Fragmento de video

Las autoridades de Cali visitaron el lugar en las últimas horas y tomaron establecieron una serie de restricciones a Severo Sinvergüenza para permitir su funcionamiento en adelante.

El local comercial deberá prohibir rotundamente el ingreso de menores de edad, polarizar los vidrios de su fachada, pues desde afuera se ve lo que ocurre adentro, y prohibir el exhibicionismo. Así mismo, tendrá que dejar a un lado los golpes y cachetadas, y señalizar y controlar el comportamiento de sus clientes, dado que la asistencia de estos ha sido masiva.

Los vidrios del establecimientos deberán ser cambiados por unos polarizados. - Foto: Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali - A.P.I.

“Hay unos límites, el límite es el respeto por los derechos de los demás. Hemos analizado con detenimiento los videos y son bochornosos. Esta no es la Cali que queremos representar ni publicitar ante Colombia y el mundo”, expuso Jimmy Dranguet, secretario de Seguridad y Justicia de la capital del Valle del Cauca.

Así mismo, el funcionario afirmó que si bien la ciudad incentiva el comercio, no aprueba que se crucen líneas sexuales en lugares que no están dispuestos para este fin. “No es sexualizando a la mujer que se hacen las cosas. Además, el local está en el parque del Perro, donde van muchas familias, y tiene una vitrina de cristal que deja ver hacia dentro, y no queremos que los niños vean esos actos que rayan en la obscenidad”, señaló.