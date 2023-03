Stefany Star, mujer que generó polémico video en ‘Severo Sinvergüenza’, de Cali, puso la cara: “yo soy quien se levantó la camisa”

Stefany Star es una mujer residente en Cali. En las imágenes, que recorrieron las redes sociales y generaron controversia nacional y pronunciamiento de las autoridades, ella se levanta la camisa para que, en uno de sus senos, caiga leche condensada y la pueda tomar una de las personas que la atendió. Todo sucedió en el sitio ‘Severo Sinvergüenza’, de Cali, el mismo que ha suscitado controversia por cuanto se promueve el sexo libre a través del consumo de waffles.

Hay personas que aplauden el accionar del sitio, la consideran original, al tiempo que existen personas que la consideran sexual, ofensiva. De hecho, las autoridades pusieron en cintura al local y le impusieron una serie de medidas para contrarrestar supuestas malas prácticas. Stefany Star aseguró que ella atendió el llamado a ir al lugar porque le pareció llamativo, porque unos amigos le comentaron y porque lo ve natural, dado que ella ha trabajado como modelo webcam y como modelo de la plataforma OnlyFans.

“Yo soy quien se levantó la camisa, la que muestra los senos, es cierto. Yo fui con un amigo, ya conocíamos sobre el local por referencias en Medellín. Queríamos conocer y allí nos ofrecieron con show o sin show y decidimos grabar. Con show costó como $30.000 para una persona y sin show no sé cuánto vale un waffle porque yo quería el show”, aseguró la mujer en diálogo con los colegas de Caracol Radio.

Uno de los vendedores de 'Severo Sinvergüenza. El hombre ha sido objeto de críticas y halagos. - Foto: Cortesía Autor Anónimo

“Te preguntan si lo quieres de chocolate blanco u oscuro o si quieres lechera y ahí hace el show que ustedes vieron en el video. Yo dije que me quería levantar la camisa y pues sí”, aseguró la mujer al decir que se sintió muy cómoda con la situación. “Nos echamos a reír (con los amigos) porque si vas a ese tipo de local sabes lo que puedes encontrar. Si tú vas es porque quieres vivir una experiencia. Esto fue entre las 6 y 8 de la noche, no me acuerdo muy bien. Ese video fue en noviembre del año pasado”, agregó. “Yo tenía un pantalón de cuerina”, aseveró, al indicar que otras imágenes que la muestran sosteniendo relaciones sexuales no corresponden con la verdad. “Pienso que cada quien decide qué quiere ver y pues sí, estoy cómoda, porque las personas que se dan esa mala vida pensando esconden ciertas cosas en ellos. Cada quien decide lo que quiere hacer y yo no lo vi mal”, acentuó, al indicar que su madre vio las imágenes y no le dijo nada.

Largas filas han hecho los comensales, en su mayoría mujeres, para comprar uno de estos waffles. - Foto: Pantallazo video autor anónimo

Posteriormente, Camila Aponte, administradora y dueña del local de postres, le dijo a la misma cadena radial que lo sucedido con Stefany Star constituye un error por parte de ellos, específicamente por parte del empleado. “Él ni pudo dormir porque sabe que se equivocó, pero él sigue con nosotros, es una pieza clave del equipo, es muy buena persona y cometió un error”, aseguró.

El establecimiento está ubicado en el parque del Perro de Cali. - Foto: Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali - A.P.I.

De igual forma, y a instancias de la emisora, pidió ayuda para recuperar las cuentas cerradas en redes sociales. De hecho, dijo, muchas personas abrieron cuentas en Instagram de ‘Severo Sirvengüenza’ que no son de ellos. De igual manera, aceptó que para que una persona pueda atender dicha locación debe “presentar un casting y tener personalidad”, sabiendo que se puede encontrar con múltiples escenarios con mujeres de diversa índole. En ningún caso, señaló, se debía proceder como el video objeto de controversia. “Vamos a acatar todas las medidas porque queremos seguir ejerciendo lo que hacemos, desde un punto de vista responsable”. Finalmente, Aponte señaló que el salario de una persona que trabaja para ellos es de 5 millones de pesos promedio y que si bien es cierto Star y ellos tienen presencia en OnlyFans, se trata de negocios independientes.

Los memes que surgieron por cuenta del local 'Severo Sinvergüenza', de Cali. - Foto: Cortesía Autor Anónimo

Ray Cabrera, el vendedor de 'Severo Sinvergüenza' que se hizo viral. - Foto: Instagram @ray.cabreraa

Las autoridades caleñas, por su parte, visitaron el establecimiento para validar su cumplimiento de las normas y evaluar sanciones que podrían ser “drásticas”. “Hay unos límites, el límite es el respeto por los derechos de los demás. Hemos analizado con detenimiento esos videos y son bochornosos. Esta no es la Cali que queremos representar ni publicitar ante Colombia y el mundo”, señaló Jimmy Dranguet, secretario de Seguridad y Justicia de la capital del Valle del Cauca.

Así mismo, el funcionario afirmó que si bien la ciudad incentiva el comercio, no aprueba que se crucen líneas sexuales en lugares que no están dispuestos para este fin. “No es sexualizando a la mujer como se hacen las cosas. Además, el local está en el parque del Perro, donde van muchas familias, y tiene una vitrina de cristal que deja ver hacia dentro, y no queremos que los niños vean esos actos que rayan en la obscenidad”, señaló. Y añadió: “No estigmatizamos este tipo de actividades, pero hay lugares y horarios para ejercer actividades de contenido sexual”.

El local podrá seguir funcionando si cumple una serie de compromisos. - Foto: Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali - A.P.I.

El establecimiento deberá prohibir rotundamente el ingreso de menores de edad, polarizar los vidrios de su fachada, pues desde afuera se ve lo que ocurre adentro, y prohibir el exhibicionismo. Así mismo, tendrá que dejar a un lado los golpes y cachetadas, y señalizar y controlar el comportamiento de sus clientes, dado que la asistencia de estos ha sido masiva en los últimos días.

Los vidrios del establecimientos deberán ser cambiados por unos polarizados. - Foto: Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali - A.P.I.

Pese a las restricciones impuestas, ‘Severo Sinvergüenza’ salió bien librado de la controversia y podrá continuar con sus actividades comerciales.