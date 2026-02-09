Deportes

Férrea defensa de Lothar Matthäus a compañero de Luis Díaz que sufrió burla: hay malestar en Bayern Múnich

No todo es color de rosa en Bayern Múnich. Un cercano compañero de Luis Díaz padeció una burla mediática, y Matthäus lo defendió.

Redacción Deportes
9 de febrero de 2026, 5:05 p. m.
Voz de denuncia por parte de Lothar Matthäus por la burla que sufrió un compañero de Luis Díaz.
Voz de denuncia por parte de Lothar Matthäus por la burla que sufrió un compañero de Luis Díaz.

El video que publicó Hoffenheim, burlándose del joven Lennart Karl, compañero de Luis Díaz en Bayern Múnich, ha provocado todo tipo de reacciones. Una de ellas por parte de la leyenda alemana, e ídolo del cuadro bávaro, Lothar Matthäus.

A pesar de que Bayern Múnich fue superior, y con triplete de Luis Díaz en el 5-1 final, Hoffenheim alcanzó el millón de visitas en X tras publicar un video de Lennart Karl protagonizando un regate fallido.

Lothar Matthäus, de 64 años, se refirió al respecto en su columna de Sky Sports. Defendió con todo lo que tiene que ver con Karl e hizo un llamado a dejarlo jugar en paz. Incluso, nombró a Messi para apoyar su idea.

Matthäus: “El pequeño fallo de regate de Lennart Karl se hizo viral”

“El pequeño fallo de regate de Lennart Karl se hizo viral. El chico tiene 17 años, le encanta jugar al fútbol y a veces deja mal parados a sus rivales. A veces es un truco de más, pero todos queremos ver algo así”, arrancó afirmando Matthäus en el medio referenciado.

Y reforzó: “Nos alegra que alguien intente demostrar sus habilidades e imitar los trucos de las superestrellas. Ni siquiera a Messi le salió todo perfecto a los 17 años. Dejemos que los chicos nos entretengan, aunque a veces nos sintamos un poco ridiculizados como rivales”.

Lothar Matthäus defiende a Lennart Karl.
Lothar Matthäus defiende a Lennart Karl.
Prensa alemana enaltece a Luis Díaz por su nuevo hito con Bayern Múnich: no se guardan nada

Luis Díaz, más que un compañero para Lennart Karl

Karl es una de las grandes promesas del fútbol alemán. Con apenas 17 años, la prensa deportiva europea ya ha destapado el interés de equipos grandes en comprárselo al Bayern Múnich, incluyendo el Real Madrid.

Pero Karl no ha aprendido por arte de magia todos sus regates y buenas acciones en el campo. Se ha entrenado, tiene rodaje y, para acabar de completar, aprende de dos referentes actuales en el Bayern: Luis Díaz y Michael Olise.

Lennart Karl (izq.) aprende de Luis Díaz (der.) en Bayern Múnich.
Lennart Karl (izq.) aprende de Luis Díaz (der.) en Bayern Múnich.

Así lo dejó claro el joven, en charla con la web oficial de la Federación Alemana de Fútbol: “Aprendo mucho de mis compañeros de ataque, sobre todo de los movimientos de Michael Olise y Luis Díaz. Claro que puedes observarlos, pero también tienes que demostrar tus propias fortalezas“.

